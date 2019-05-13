Мамина ніжність: Кайлі Дженнер показала зворушливі фото з 1-річною донькою з нагоди Дня матері

Напередодні майже весь світ відзначав одне із найпрекрасніших свят у році – День матері. Чимало дорослих зірок ділилися світлинами зі своїми мамами, однак ті знаменитості, які пізнали щастя материнства недавно, публікували фото зі своїми дітьми. Так, 21-річна Кайлі Дженнер приєдналася до списку і показала нові милі кадри зі своєю 1-річною донькою.

Наймолодша мільярдерка світу та знаменита Insta-мама опублікувала нові знімки з донькою на своїй сторінці в Instagram.

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Світлини, які Кайлі Дженнер показала своїм фанатам більше схожі на бекстейдж професійної зйомки, яку вона організувала для себе та своєї 1-річної доньки Стормі. Ймовірно, фотосесія була влаштована з нагоди двох подій: Дня матері та першого дня народження дочки, який зіркова пара Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт, відсвяткували кілька місяців тому.

На фото дівчата постали у ніжних і домашніх образах і позували перед камерою у різноманітних позах: лежачи на підлозі та катаючись на гойдалці. Усю серію знімків Кайлі Дженнер описала такими словами: "Найкраще, що я зробила. Найкраща роль в моєму житті".



Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner