Мандариновий рай: Емілі Ратажковскі похизувалась стрункою фігурою в бікіні у сонячному саду

Британська модель Емілі Ратажковскі не припиняє працювати над рекламою власного бренду купальників Inamorata і разом з цим демонструє розкішні стрункі форми.

У своєму інстаграмі зірка активно демонструє, як готується до літнього сезону. Незважаючи на карантинні обмеження, чимало любительок позасмагати влаштовують сонячні ванни прямо на власному подвір'ї, тому спокуслива новинка від Емілі точно згодиться у жіночому гардеробі.

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Днями зірка демонструвала пікантні трусики, топи та суцільні костюми для домашнього відпочинку, а вже у новому відеоролику показала, як можна виглядати сексуально і стильно навіть у саду. На тлі можна побачити мандаринові дерева, що вже вгинаються від плодів, а Емілі звабливо поправляє своє волосся у купальнику оранжево-коричневих відтінків. Свої плечі вона прикрила тонкою сорочкою у стилістиці купальнику.

"Завтра. Все нове", – так підписала відео Ратажковскі, анонсувавши випуск нової колекції Inamorata.

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