Мандрівників запрошують безкоштовно пожити на острові у Швеції: але є умови

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Тиждень безкоштовно пожити на острові можна у Швеції
Тиждень безкоштовно пожити на острові можна у Швеції / unsplash.com

Якщо ви вважаєте себе креативною людиною, але не вистачає часу і можливостей у тиші на самоті обдумати творчі ідеї, є чудова нагода втілити цю мрію в життя.

Креативним людям з усього світу пропонують тиждень безкоштовно пожити на приватному острові неподалік від Стокгольма, пише Lonely Planet.

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Власником острова, який так і називається "Острів Ідей" є експерт з бізнес-креативності, публічний спікер Фредрік Харен.

У літні місяці він запрошує погостювати тут людей, які відчувають в собі креативний потенціал та мають потребу в тиші і на спокої попрацювати над творчими проектами.

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Креативних людей запрошують тиждень безкоштовно пожити на острові / Фото: ideasisland.com

Які умови перебування на острові? Власник острова пропонує тиждень безкоштовно пожити на острові подалі від цивілізації у приватному будинку в лісі. Оплатити доведеться лише добирання на острів і харчування.

Якщо ж хочете залишитись на острові довше ніж на тиждень, мусите переконати Фредріка, що ваш проект потребує більше часу для творчої роботи.

Ми хочемо створити простір, який допоможе втілити в життя якісь величні ідеї,
– йдеться на сайті Острова Ідей.

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Мандрівники зможуть безкоштовно жити у лісовому будинку / Фото: ideasisland.com

Постояльці лісової хатини можуть вільно прогулюватись островом, орендувати човен і насолоджуватись неповторними світанками та заходами сонця. Відгуки тих, хто вже встиг погостювати на острові, доступні на Facebook-сторінці проекту.

Де розташований Острів Ідей: дивіться карту

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Подорожі Відпочинок Швеція
Джерело: 24 канал
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