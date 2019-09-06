Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото

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Манікюр 2019 осінь на короткі та довгі нігті – кращі ідеї у фото
Манікюр на осінь 2019 / LifeStyle 24

Осінь – пора натхнення, тож майстри манікюру мають можливість надихнутися цікавими ідеями, які зможуть втілити у ваше життя. Який манікюр в моді цієї осені – читайте далі.

Кожен сезон диктує нам свої тренди в одязі, а всі хто скрупульозно ставляться до свого зовнішнього вигляду, не залишать осторонь і свій манікюр. Щодо кольорів, то осінню притаманно фарбувати нігті в оранджевий, жовтий, коричневий та червоний. Найкращі ідеї з модних подіумів з'явилися на Vogue

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Без чого нам не обійтися у новому сезоні, на що варто звернути увагу та як зробити стильний манікюр - читайте далі. 

Трендовий осінній манікюр

Колір ночі  чорний

Стриманий чорний завжди додавав жінці серйозності, але лише у випадку, якщо нігті короткі. Довгі нігті з чорним манікюром нагадають нам готику, а наш тренд не про це. Якщо вам здається, що чорний колір занадто траурний, додайте до нього свою родзинку і розбавте будь-яким іншим кольором.


Модний колір – чорний


Манікюр на осінь 2019 – тренди


Манікюр на осінь 2019 – короткі нігті

Нігті з перлинками

Манікюр – це особливий вид мистецтва, він може бути мінімалістичним, з малюнками, класичний, а може й перетворитися на арт-об'єкт. Переважатиме на нігтях з перлинками білий колір, втім можете обрати будь-який світлий відтінок, який вам до вподоби. 


Манікюр на осінь 2019


Нові тренди


Трендовий осінній манікюр


Осінній манікюр з перлинками

Графічний дизайн

Графіку на нігтях можна зробити цієї осені у поєднанні червоного з молочним, чорного з бірюзовим та салатового з кольором фуксії. Цікаво, правда? Графічний манікюр можна зробити самостійно, якщо ви хочете, аби він виглядав досить мінімалістично. 


Графічний манікюр


Манікюр на короткі нігті


Колір манікюру

Колір вина

Відтінки багряного – пік осіннього манікюру. Осінній манікюр цієї осені неможливо уявити без цього кольору. Обирайте осіннього сезону відтінок вашого улюбленого глінтвейну. Залишилось ще трішки до затишних домашніх вечорів.  


Багряний колір  пік цього сезону


Манікюр на осінь


Модний манікюр на осінь


Колір червоного вина

Наш улюблений френч

Французький манікюр  один з найелегантніших дизайнів. Тепер він остаточно повернувся в моду, і ніхто вам вже не скаже, що френч не модний. Такий манікюр демонструють зірки першої величини – Бейонсе та Белла Хадід, тож тепер на своїх шанувальників бути схожим стане набагато простіше.


Френч повернувся у моду


Модний дизайн манікюру


Модний дизайн нігтів


Найкращі ідеї для манікюру

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Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: LifeStyle 24
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