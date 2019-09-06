Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото

Осінь – пора натхнення, тож майстри манікюру мають можливість надихнутися цікавими ідеями, які зможуть втілити у ваше життя. Який манікюр в моді цієї осені – читайте далі.

Кожен сезон диктує нам свої тренди в одязі, а всі хто скрупульозно ставляться до свого зовнішнього вигляду, не залишать осторонь і свій манікюр. Щодо кольорів, то осінню притаманно фарбувати нігті в оранджевий, жовтий, коричневий та червоний. Найкращі ідеї з модних подіумів з'явилися на Vogue.

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Без чого нам не обійтися у новому сезоні, на що варто звернути увагу та як зробити стильний манікюр - читайте далі.

Трендовий осінній манікюр

Колір ночі – чорний

Стриманий чорний завжди додавав жінці серйозності, але лише у випадку, якщо нігті короткі. Довгі нігті з чорним манікюром нагадають нам готику, а наш тренд не про це. Якщо вам здається, що чорний колір занадто траурний, додайте до нього свою родзинку і розбавте будь-яким іншим кольором.



Модний колір – чорний



Манікюр на осінь 2019 – тренди



Манікюр на осінь 2019 – короткі нігті

Нігті з перлинками

Манікюр – це особливий вид мистецтва, він може бути мінімалістичним, з малюнками, класичний, а може й перетворитися на арт-об'єкт. Переважатиме на нігтях з перлинками білий колір, втім можете обрати будь-який світлий відтінок, який вам до вподоби.



Манікюр на осінь 2019



Нові тренди



Трендовий осінній манікюр



Осінній манікюр з перлинками

Графічний дизайн

Графіку на нігтях можна зробити цієї осені у поєднанні червоного з молочним, чорного з бірюзовим та салатового з кольором фуксії. Цікаво, правда? Графічний манікюр можна зробити самостійно, якщо ви хочете, аби він виглядав досить мінімалістично.



Графічний манікюр



Манікюр на короткі нігті



Колір манікюру

Колір вина

Відтінки багряного – пік осіннього манікюру. Осінній манікюр цієї осені неможливо уявити без цього кольору. Обирайте осіннього сезону відтінок вашого улюбленого глінтвейну. Залишилось ще трішки до затишних домашніх вечорів.



Багряний колір – пік цього сезону



Манікюр на осінь



Модний манікюр на осінь



Колір червоного вина

Наш улюблений френч

Французький манікюр – один з найелегантніших дизайнів. Тепер він остаточно повернувся в моду, і ніхто вам вже не скаже, що френч не модний. Такий манікюр демонструють зірки першої величини – Бейонсе та Белла Хадід, тож тепер на своїх шанувальників бути схожим стане набагато простіше.



Френч повернувся у моду



Модний дизайн манікюру



Модний дизайн нігтів



Найкращі ідеї для манікюру