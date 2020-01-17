Трендовий манікюр 2020: форма нігтів, їх довжина, кольори, дизайн

Акуратні та доглянуті нігті давно стали невід’ємною частиною вигляду дівчат і жінок. Завдяки цьому красуні точно не зіпсують враження при першій зустрічі й доповнять образ, який обрали для роботи чи дому. Які форма, довжина, кольори та дизайни в манікюрі 2020 року будуть на піку популярності, Lifestyle24 розпитав у нейл-майстрині, засновниці салону краси "Caroline Beauty Studio" Зоряни Горошко.

За її словами, вигляд нігтиків у році, що почався, має максимально виражати природність, однак нехтувати яскравими відтінками теж не слід, час від часу можна "носити" навіть неон. "Тенденції прийдешнього сезону щодо манікюру нагадують перехід із крайності в крайність. У моді або помітний художній розпис, або стриманий нюд – золотої середини між ними не спостерігається", – розповіла Зоряна Горошко.

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Тепер зупинімось детальніше на формі, довжині та кольорах трендового манікюру-2020, а також техніках і дизайнах, які будуть актуальними цього року.

Модні форма й довжина манікюру-2020

Виявляється, тим дівчатам та жінкам, які можуть дозволити собі довгі нігті, неабияк пощастило. Адже саме з ними найкраще виглядатимуть популярні в 2020 році мигдалеподібна форма й м’який стилет. Вони візуально будуть робити наші руки видовженими.

"Багато хто віддаватиме перевагу "балеринам", але ефектніше це матиме вигляд на нарощених нігтиках. Якщо ви обрали коротку довжину, тоді схиляйтесь до квадрата. Але, знову ж таки, треба відштовхуватись від міцності нігтів і форми пластини. Наприклад, 80% моїх клієнток обирають такий манікюр, щоб передчасно його не поламати", – зазначила майстриня.



Мигдаль – одна із модних форм у манікюрі 2020 року / Pinterest



Для коротких нігтів майстриня радить обирати квадрат / Wanna

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Трендові кольори для нігтів 2020 року

Зоряна Горошко розповідає, що кольорову палітру нігтиків у прийдешньому сезоні традиційно визначатимуть пори року: взимку це буде холодніша гама, літом же – яскрава.

Впевнено можу сказати, що впродовж 2020 буде модним природний манікюр – це прозорий нюдовий, ніжно-рожевий та бежевий кольори. Обертів набиратимуть також неон, а ще жовтий, теракотовий і бордо. До слова, ви можете розмалювати нігті різними відтінками або ж в один нафарбувати пальці правої руки, в інший – лівої,

– радить майстриня.



Справжній тренд у манікюрі-2020 – нюд / Enuze



Модна палітра кольорів для стильних нігтів цього року від Pantone / Pinterest

Популярні дизайни манікюру в 2020 році

От де можна розгулятись, обираючи й створюючи манікюр, так це щодо декору. Адже трендовими будуть як мінімалістичні вкраплення, так і масивні деталі. "Додайте на покриття стрази, паєтки чи перлинки. Ефектно виглядатиме і манікюр у стилі спайдер, коли на поверхню пластини спеціальним гелем наносять "павутинку", – ділиться секретами Зоряна Горошко. Стосовно дизайну, то своїх позицій не здаватимуть втирка та фольга. Трендовими залишаться й тваринні принти, зокрема леопард і зебра.



Один із хітів – так звана втирка / Pinterest



Модними в манікюрі-2020 є також блискучі елементи / Pinterest



Приклад леопардового френчу недавно продемонструвала мільярдерка Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Варіанти художнього розпису нігтів за допомогою спайдер-гелів / TopSecret Beauty Care