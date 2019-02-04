Манікюр на День Валентина: цікаві та оригінальні дизайни

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Манікюр на 14 лютого 2019 День Святого Валентина: фото дизайну
Манікюр на День Святого Валентина / hochu.ua

З наближенням довгоочікуваного Дня Святого Валентина кожна дівчина мріє мати неперевершений вигляд. Щоб романтичне побачення було на найвищому рівні, поряд із чарівною сукнею, макіяжем та зачіскою, не забудьте про манікюр.

LifeStyle 24 зібрав для вас найкращі дизайни манікюру 2019 року на День Святого Валентина, щоб ваші нігтики чудово виглядали. 

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Щоб манікюр виглядав ефектно, оберіть цікавий варіант, який не використовували раніше. У вирішенні цього питання вам допоможуть різноманітні відтінки лаків, з якими можна сміливо експериментувати і поєднувати їх у різних варіаціях. 

Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина

Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

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манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

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манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

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манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина
Манікюр до Дня закоханих

Читайте також: День святого Валентина: історія виникнення свята 14 лютого​

манікюр на валентина
Манікюр на Валентина 2019

манікюр на валентина

Манікюр на Валентина 2019

Теги: LifeStyle Краса День Валентина
Джерело: 24 канал
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