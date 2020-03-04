Манікюр на 8 березня: який декор обрати для особливого свята

Щодо святкування 8 березня існує багато думок. Однак з впевненістю можна сказати, що перші дні весни стимулюють жінку до змін. І зовнішність та манікюр – перше, на що українські красуні звертають пристальну увагу. Відтак журналісти LifeStyle 24 підібрали ідеї декору для нігтів та поспілкувались з майстринею зі Львова, яка відкрила чимало секретів весняного манікюру.

Чимало жінок наважуються на експерименти із зовнішністю саме весною. Однак не завжди вони приносять успіх, адже без допомоги експертів інколи прагнення до змін призводить до курйозів. Таке ж стосується і манікюру, про що журналістам LifeStyle 24 залюбки розповіла Юля Хитра – нейл-майстер зі Львова.

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Дівчина переконана: всі жінки, які приходять до неї на манікюр, потребують перед 8 березня не тільки ідеальних нігтів, але й душевних бесід, які прирівнюються до своєрідної терапії. Саме тому записатись на б'юті-процедуру напередодні свята буває вкрай складно.

"Робити манікюр вдома – можливо, але не кожна жінка зможе нанести лак настільки акуратно, чи підібрати бажаний колір без допомоги майстра. Окрім цього, не всі мають необхідні матеріали, якщо, звісно, не займаються цим професійно. Думаю, що кожна відвідувачка салону краси просто хоче забути про свої щоденні турботи та поспілкуватись з іншими людьми, роблячи красивий манікюр. Тому похід до майстрині – це своєрідна терапія, відтак нейл-професіонала красуні, зазвичай, підбирають ретельно", – пояснює Юля Хитра.

Напередодні Міжнародного дня жінок журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, який манікюр краще обрати в перші дні весни. Поради Юлі Хитрої допоможуть модницям підібрати особливий декор та уникнути фешн-конфузів через неактуальні візерунки.

8 березня в Україні: ідеї святкового манікюру

Тренди манікюру 2020

Не всім відомо, що тренди в манікюрі, як і в одязі, змінюються кожного сезону. Тому правильно підібраний колір та декор зможуть допомогти українкам підкреслити свої знання модних тенденцій і завжди виглядати актуально.

Звісно, на вибір кольору впливає модна палітра Pantone. Експерти щороку складають прогнози на сезон, що безпосередньо позначається на фешн- та б'юті-індустрії. Тому Юля Хитра радить також ознайомитись з модними тенденціями та експериментувати з манікюром.

Трендові кольори Pantone впливають на вибір манікюру. Чималий попит матиме бірюзовий колір, як морська блакить. Рожевий, який ближчий до малинового, теж буде на хвилі популярності серед модниць. Ну, і звісно, червоний, коричневий, цегляний та сірий,

– поділилась Юля Хитра.



Модна палітра кольорів для стильних нігтів цього року від Pantone / Pinterest

За словами майстрині, найчастіше перед святами жінки обирають нюдові відтінки, або ж червоний чи французький манікюри. Ймовірно, модниці не мають намір змінювати вподобань та довіряють завжди популярній класиці. Та і звичний колір можна зробити особливим, додавши стильний декор. Так, Юля Хитра радить звернути увагу на мінімалістичні стрічки чи блискітки, які зроблять улюблений манікюр святковим.

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"Найчастіше дівчата обирають нюдові кольори. Це може бути молочний, який є трендом цього сезону, або ж як під френч. Дуже часто замовляють французький манікюр. Також актуальним є червоний – це така класика, яка завжди виглядатиме елегантно. Або ж нюд, але з додатковим декором – стрічками, блискітками на одному чи двох нігтях. Вони виглядатимуть мінімалістично, але водночас доповнюватимуть той манікюр, додаючи якоїсь родзинки вигляду нігтів", – розповіла Юля Хитра.



Стильний манікюр на 8 березня / Instagram / @nails_yulia_khytra

Особливо стильно на 8 березня виглядатимуть геометричні візерунки. Вони не додаватимуть брутальності образу, однак робитимуть акцент на нігтях красуні. Окрім цього, Юля Хитра зізналась, що анімалістичний принт не тільки захопив усі легендарні бренди, але й набув популярності в манікюрі. Зокрема, леопардовий орнамент, зроблений на кількох нігтях, може стати чудовим рішенням для сміливих модниць, які не бояться привертати увагу соціуму.

Окрему увагу слід приділити стемпінгу – технології нанесення геометричного візерунка, який вже встиг підкорити весь світ. Такий декор виглядає сучасно, а завдяки звичайним лініям майстрині можуть зобразити на нігтях навіть квіти, але не контурні.

Також на 8 березня Юля Хитра пропонує зробити мінімалістичний манікюр, який пасуватиме тим модницям, які прагнуть завжди виглядати ніжно. Прозору базу, за словами майстрині, можна зробити не нудною, додавши ефектний декор.

Цікаво виглядатиме ніготь з прозорою базою, який прикрашений крапками, чи смужками, фольгою. Такий мінімалізм, але він дуже цікаво виглядає в манікюрі,

– розповіла про манікюрні тренди майстриня.



Манікюр на 8 березня: ідеї в фото ​/ Instagram / @nails_yulia_khytra

Особливо елегантно виглядатиме матовий манікюр, який вже теж вважається своєрідною класикою. Обравши бежевий чи молочний кольори, нігті завжди виглядатимуть доглянуто та особливо ніжно.

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Святковим декором можна вважати фольгу та розводи. Саме завдяки їм, як переконує Юля Хитра, звичайний манікюр буде виглядати більш ефектно.

Актуальним є декор з фольгою. Окрім цього, так звані мармурові розводи. Але вони не зовсім такі, як виглядають на граніті, а майстри використовують два-три кольори для створення стильного декору. Їх можна прикрасити спеціальною стрічкою,

– порадила вона.

Антитренди манікюру 2020

А от великою помилкою красунь, на думку нейл-майстрині, є вибір квіткових малюнків. Краще на 8 березня отримувати багато живих квітів та забути про вже застарілі акварельні орнаменти на нігтях. Особливо, якщо їх роблять вручну за допомогою фарб. Водночас квітковий декор, зроблений завдяки спеціальним наклейкам, виглядатиме сучасно і ніжно.



Квіткові ​орнаменти до 8 березня / Instagram / @nails_yulia_khytra

Квітковий декор зараз не настільки актуальний. Хіба якщо брати до уваги якісь гарні наклейки з акварельними візерунками для декору. Але зараз такі орнаменти, які колись були популярними, виглядають дещо застаріло. До прикладу, вензеля чи мальовані квіти – про це вже давно варто забути,

– пояснила Юля Хитра.

Ще вензелів, тобто закручених ліній, то вони настільки подобаються красуням, що ті продовжують наносити їх на нігті. Однак такий декор, за словами Юлі Хитрої, виглядає не стильно та дещо здешевлює образ. Тому напередодні 8 березня варто забути про вензеля чи інші мальовані орнаменти.

"Візерунки з вензелями – це головний антитренд сезону, який не варто наносити на нігті. Лунки, які роблять біля кутикули, також вже втратили актуальність та виглядають застаріло. Не в тренді мальовані Мікі Мауси, або ж, як колись робили – тюльпани чи проліски. Тому перед 8 березня цього категорично не треба робити. Варто відмовитись і від випуклих квітів", – зазначила Юля Хитра.



Вензеля – головний антитренд в манікюрі / Дизайн нігтів

Та навіть якщо ви не святкуєте 8 березня та вважаєте його пережитком Радянського Союзу, на початку весни наважтесь на б'юті-експеримент. Не обов'язково радикально змінюватись, однак у манікюрі спробуйте щось незвичне для себе. Цього всім жінкам, які є читачками LifeStyle 24, порадила Юля Хитра.

"Виходьте із зони комфорту та експериментуйте. Наприклад, якщо дівчина має коротенькі нігті, то варто спробувати нарощення. Або ж кардинально змінити форму нігтя: квадратну чи мигдалеву на заміну звичній овальній. Зараз в тренді є кільця, які зачіпаються на кінчик нігтя. При цьому на пластині просвердлюється дірочка, за яку й чіпляються колечка. Тому, якщо дівчині хочеться якоїсь неординарності або ж суттєвого експерименту на 8 березня – тоді варто спробувати", – додала майстриня.