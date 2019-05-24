Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото

До літа залишилося зовсім трішки, відтак кожна дівчина цікавиться, як зробити свій манікюр трендовим та модним. Ми підготували для вас добірку манікюру, який незабаром захоче кожна з вас.

LifeStyle 24 зібрав для вас трендовий манікюр 2019, який буде модним у новому сезоні, звернув увагу на форму нігтів, які стають дедалі популярнішими та зазначив, які тенденції влітку 2019 року будуть найбільш популярні.

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До червня залишилися лічені дні. Ваш одяг стає різнобарвнішим, дні яскравішими, цікавішими та насиченішими. З приливом сонячного світла та тепла нам хочеться виглядати ефектно та привабливо. Ті, хто слідкує за модними тенденціями, знають, що переважають в цьому сезоні нігті мигдалеподібної форми. Проте ті, хто не може відмовитися від квадратної форми – не є порушником табу, адже така форма нігтів все ще не втрачає своєї актуальності.

Якщо у 2018 році модними залишалися акуратні, короткі нігті, то влітку 2019 року трендовим манікюром стануть довгі нігті. Вони щоразу інтенсивніше з'являються в інфлюенсерів, fashion-блогерів, стилістів та моделей.

Щодо французького манікюру, то його витонченість та простота ніколи не втрачають своєї актуальності, тож, якщо ви прихильниця мінімалізму та простоти – не бійтеся виглядати поруч з іншими "не модною".

Який манікюр влітку 2019 року буде найбільш актуальний:

– природний відтінок;

– градієнт;

– різнокольоровий манікюр;

– квітковий принт;

– фруктовий принт;

– написи;

– зображення відомих людей (Фріда Кало, Ейнштейн);

– художній розпис;

– геометричні малюнки;

– етнічні мотиви;

– колор блок.

Модні кольори манікюру літо 2019

– жовтий;

– зелений;

– голубий;

– рожевий;

– нюдовий;

– пастельний;

– білий;

– бузковий.

Манікюр на літо 2019

Зазначена вище – мигдалева форма нігтя, не залишить байдужою, ані вас, ані вашого обранця, знайомих чи друзів. Головна відмінність мигдалевої форми нігтів в тому, що візуально вона видовжує нігті, від чого вони стають ще жіночнішими та красивішими.



Модний манікюр на літо 2019



Трендовий манікюр на літо 2019



Мигдалева форма нігтів 2019

Різнокольоровий манікюр

Різнокольоровий манікюр у світлих тонах – один із варіантів легкого літнього дизайну. Комбінуйте відтінки рожевого, жовтого, голубого та салатового.



Різнокольорові нігті 2019



Трендовий манікюр 2019

Квітковий принт

Манікюр з квітковим принтом є актуальним у літньому сезоні, коли навколо все тільки й пашіє зеленню та квітами. Квітковий дизайн подарує вам відчуття літа та тепла, коли все цвіте та прикрашає землю своєю красою.



Квітковий принт на нігтях



Манікюр квітковий принт 2019

Фруктовий принт

Фруктовий принт створюється за допомогою художнього розпису, або ж за допомогою вже наявних наклейок. Відтак майстер манікюру зможе вам зробити такий колір нігтів, який вам буде до вподоби, приклеївши красиві наклейки ківі, апельсину, банану чи винограду.



Фруктовий манікюр 2019



Фруктовий дизайн нігтів

Манікюр з написами та зображенням відомих людей

Написи на нігтях останнім часом стали дуже модним трендом. Кожна дівчина хоче донести своїм манікюром якийсь меседж, який близький їй по духу. Зараз на теренах студій манікюру безліч наклейок, які підійдуть кожній дівчині – від коротких слів до слоганів. Така прикраса на нігтях дає поле для фантазії та самовираження.



Нігті з написами 2019



Манікюр із зображенням знаменитостей

Художній розпис

Хоча й однотонний манікюр не вважається антитрендом, і досить гарно виглядає на акуратних нігтях, все ж художній розпис додає манікюру стильності та багатства. Влітку 2019 року, щоб залишатися в тренді, треба використовувати, як мінімум, дві техніки, або ж декілька різних кольорів покриття.



Модний манікюр літо 2019



Дизайн на нігтях 2019​



Трендовий манікюр літо 2019

Геометричні малюнки

Манікюр з геометричним дизайном – доволі специфічна область нейл-арту, проте дуже красива та оригінальна. Трендовими залишатимуться, як і всі нігті з геометричним малюнком, так і один чи два. Строгі лінії та фігури прикрасять ваш манікюр та не залишать байдужим тих, хто точно в тренді і знає, що буде модно влітку 2019 року.



Геометрія на нігтях



Геометричні фігури



Стильні геометричні малюнки 2019

Етнічні мотиви

Етнічні мотиви в манікюрі – один із трендів, який набирає популярності. Усім дівчаткам цей принт відомий вже давно. Однак зараз він знову повертається в моду. Нігті, які прикрашені етнічним візерунком називаються трайбл-дизайном.



Ідеї етнічного манікюру



Етнічний манікюр 2019