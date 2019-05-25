Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото

Ніщо так не прикрашає жінку, як ідеально доглянуті руки та гарні нігті. Манікюр – це невід'ємна частина довершеного образу. Який зробити манікюр на випускний 2019 та що зараз в моді – читайте в матеріалі.

Манікюр на випускний 2019: тренди сезону

На випускний 2019 кожна дівчина намагається створити справді довершений образ і без манікюру тут не обійтись. Його обирати потрібно вже після того, як ви визначилися із сукнею, зачіскою та аксесуарами. Адже він має доповнювати ваш загальний образ, а не "змагатися" з ним.

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Який манікюр в тренді цього сезону:

- з елементами конфетті (каміфубукі);

- техніка інкрустування;

- манікюр оріґамі;

- геометричний градієнт;

- мінімалістичний дизайн;

- мозаїка;

- neo-френч.

Колір потрібно підбирати вже після того, як ваш образ буде зібраний. В цьому сезоні найбільш популярними є стримані нейтральні тони (бежевий, сірий, персиковий, кораловий, оливковий – їх можна комбінувати з яскравими акцентами) рожевий, червоний (для коротких нігтів пасуватиме глибокий червоний манікюр, насичений відтінок, наближений до кольору бордо) білосніжний (його можна розбавити цікавим візерунком або золотистими чи сріблястими смужками), темно-синій, всі відтінки зеленого.

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Манікюр на випускний 2019 з конфетті

За основу може бути взятий нейтральний (найкраще – нюдових відтінків) лак, який декорується кольоровим конфетті будь-якої форми. Таким декором можна прикрасити всі нігті або ж тільки один – два нігтя на кожній руці.



Манікюр на випускний 2019 з конфетті

Також конфетті відмінно поєднуються з класичним французьким манікюром.



Манікюр на випускний 2019 з конфетті

Манікюр на випускний 2019 – техніка інкрустування

Манікюр зі стразами виглядає дуже ефектно та розкішно. Головне – не використовуйте дуже багато каміння, адже таким чином ви занадто переобтяжите свої нігті. Найкращим варіантом буде прикрасити лише один ніготь на руці кількома невеликими елементами.



Манікюр на випускний 2019 – техніка інкрустування

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Манікюр на випускний 2019 – техніка інкрустування

Манікюр на випускний 2019 в техніці оріґамі

Це незвичайна та цікава ідея оформлення нігтів. Візерунок можна обрати будь-який, його теж радимо наносити лише на один ніготь. Такий манікюр буде дуже акуратним та стриманим.



Манікюр на випускний 2019 в техніці оріґамі

Манікюр на випускний 2019 – геометричний градієнт

Від звичайного градієнта манікюр з геометрією відрізняється чіткими лініями переходу. Тренд хороший тим, що виконати його не дуже складно, при цьому варіацій оформлення досить багато.



Манікюр на випускний 2019 – геометричний градієнт

Геометричний градієнт візуально подовжує нігті. Кольорове виконання може бути, як контрастним, так і класичним.



​Манікюр на випускний 2019 – геометричний градієнт

Манікюр на випускний 2019 – мінімалістичний дизайн

Такий дизайн варто обрати, якщо основний акцент ви робите на сукні чи на макіяжі. До того ж, він дуже легкий та ніжний, тож пасуватиме кожній дівчині та на будь-яку довжину нігтів.



Манікюр на випускний 2019 – мінімалістичний дизайн

За основу береться лак нейтрального відтінку. На ньому, за допомогою чорного або червоного лаку можуть бути намальовані гілочки, геометричні візерунки, зиґзаґи або просто смужки. Також можна використовувати й яскраві кольори. Дуже цікаво виглядають різні білі вставки на тлі насиченого, яскравого кольору.



​Манікюр на випускний 2019 – мінімалістичний дизайн

Манікюр на випускний 2019 – мозаїка

В цій техніці малюнок створюють за допомогою гель-лаків класичних відтінків: білий, чорний, сірий чи синій. А після цього додають яскраві елементи на ніготь. Така техніка оформлення дуже яскрава, тож ми також радимо нею не захоплюватися. Найкраще оформити лише один ніготь мозаїкою, а інші покрити однотонним матовим лаком.



Манікюр на випускний 2019 – мозаїка

Манікюр на випускний 2019 – neo-френч

Дзеркальний френч виглядає цікаво і яскраво. Металізований край вдало поєднується з підкладкою, що імітує оксамит.



Манікюр на випускний 2019 – neo-френч