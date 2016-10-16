Манікюр з найтрендовішим принтом: ідеї у фотографіях

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Манікюр з тваринним принтом
Манікюр з тваринним принтом / @thepolishedbean

Тваринний принт зараз дуже актуальний, його демонстрували на світових Тижнях моди та можна побачити у нових колекціях брендів.

Якщо тверинний принт для вас надто епатажний, його можна додати лише у вигляді аксесуарів або як манікюр.

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Редакція LifeStyle 24 зібрала кілька комбінацій, як зробити стильний манікюр із зображенням забарвлення леопарда, зебри та інших тварин.

Манікюр з тваринним принтом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений steph stone (@stephstonenails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Imarninails (@imarninails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Imarninails (@imarninails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cow nails! #nailart #manicure #cownails #cowpattern #cow #moo #blackandwhite #opi

Допис, поширений Meagan Knight (@tinybrushes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: Lifestyle
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