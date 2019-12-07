Маргарита Паша різко висловилася про стосунки з учасницею від Росії

Коронована "Міс Україна 2019" розповіла, що між учасницями конкурсу краси немає конфліктів та суперечок, адже на це у них просто не вистачає часу. Маргарита вкотре попросила не приплітати до міжнародного конкурсу політику і наголосила, що в першу чергу судді звертають увагу на добрі наміри дівчат, а не на сукні чи національність.

20 листопада Маргарита Паша відправилася до Лондона, де триває підготовка до "Міс світу 2019". Харків'янка досить часто ділиться повідомленнями про складний ритм життя на сторінках соціальних мереж і не забуває тішити прихильників закулісними світлинами. Красуня розповіла журналістам видання "Сьогодні" про тонкощі спілкування з учасницями.

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Модель, яка потрапляла у скандали, не стала коментувати своїх стосунків із представницею Росії на конкурсі краси 20-річною Аліною Санько.

Маргарита вважає, що походження учасниці на "Міс світу" вторинне, судді акцентують увагу на благодійних намірах дівчат.

Боже мій! Чому ви знову про політику? Тут взагалі все не так, як у вашому журналістському світі. У цій ситуації не має значення – росіянка ти або американка. Ми всі люди! Більш того, ми представниці прекрасної половини людства і повинні дарувати цій землі мир, добро і красу. Тим більше, що в даному конкурсі найголовнішим є етап презентації благодійних проектів, а не сукні або щось ще,

– різко відповіда Маргарита Паша журналістам.

За словами "Міс Україна 2019", між конкурсантками панує доброзичлива атмосфера. А будь-які непорозуміння красуні вирішують одразу. Адже жодна з них не хоче спаплюжити репутацію своєї країни перед суддями "Міс світу".

Для суддів має значення тільки те, з якою місією ти прийшла на цей конкурс і наскільки цей світ стане добрішим і щасливішим завдяки твоїй перемозі,

– поділилася Маргарита Паша.

24-річна українка також розповіла, що складно переносить підйоми до сходу сонця, тренування та репетиції, презентації власних проєктів. Нестача сну відображається на зовнішності учасниць, тому часто Маргарита забувє про сніданок, аби з самого ранку до пізнього вечора виглядати приголомшливо. Також красуня зізнається, що їй допомагає долати всі випробування її спартанський характер, сформований задяки художній гімнастиці.