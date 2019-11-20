Маргарита Паша відправилася представляти Україну на "Міс Світу 2019": фото з аеропорту

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Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

Володарка титулу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша вже відправилася у Лондон, де 14 грудня презентуватиме нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Світу 2019".

Маргарита Паша опублікувала перші знімки з аеропорту у Борисполі на своїй сторінці в інстаграмі. 

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"Ну що, полетіла", – додала у підписі до світлин харківська красуня, яка позувала з українським прапором. Також у Маргарити було чимало валіз з емблемою конкурсу "Міс Україна".

У Лондоні 69-й конкурс "Міс світу" відбудеться вже 14 грудня, а відкриття церемонії пройде 20 листопада. У столиці Великобританії зібралися вже всі учасниці конкурсу – 90 дівчат з різних країн світу.

 

 

 

Днями Маргарита Паша продемонструвала фінальну сукню, в якій вийде на сцену "Міс Світу 2019". Автором червоного плаття з повітряним шлейфом і відвертим розрізом на стегні стала дизайнерка Катерина Лукашик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

В які скандали потрапляла Маргарита Паша?

12 вересня у Києві відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна 2019". За результатами всіх етапів шоу перемогу здобула ефектна харків'янка Маргарита Паша. Після отримання титулу дівчина одразу ж приступила до виконання своїх обов'язків: "Міс Україна 2019" взяла участь у кількох світських заходах, де була амбасадором.

Не відмовлялась Маргарита Паша і від спілкування з журналістами. Вона із захватом давала відповіді на питання представників ЗМІ, потрапляючи у гучні скандали. Так, наприкінці вересня "Міс Україна 2019" відмовилася давати інтерв’ю українською мовою.

У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким воно буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки мовою, якою я хочу. Чи закон України не дозволяє мені думати російською?
– заявила після скандалу Маргарита Паша.

 

Згодом Маргарита Паша заявила, що є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку та державну мову, а також, що вона завжди вірила у верховенство права та демократичних свобод її громадян". Водночас інформацію про відмову спілкуватися українською або російською мовою вона заперечує.

Також під час святкування Дня ООН Паша двозначно відповіла на питання "Чий Крим", потрапивши у черговий скандал.

"Вважаю, що Крим належить всім людям. Вся територія Землі належить всім нам, людям. Така моя думка", – наголосила дівчина.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Міс Україна Конкурс краси
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