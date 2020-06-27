Зірка фільму "Хижі пташки" 29-річна Марго Роббі з'явиться у головній ролі в новому фільмі-франшизі "Пірати Карибського моря". Наразі деталі сюжету тримають в таємниці, проте зірка замінить легендарного капітана Джека Горобця, образ якого належить Джонні Деппу.

У франшизі "Піратів Карибського моря" події будуть розгортатися навколо піратки, на роль якої затвердили австралійську акторку Марго Роббі. Як інформує The Hollywood Reporter, голлівудська зірка вже підписала контракт, тому культового Джека Горобця у новому фільмі глядачі більше не побачать.

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Автори спін-оффу переконують, що картина стане оригінальною історією з новими персонажами, а сюжетні лінії не будуть перетинатися з попередніми фільмами. Над стрічкою працює британська сценаристка Крістіна Ходсон, яка, до слова, вже співпрацювала з Марго Роббі в рамках екшину "Хижі пташки".

Слід наголосити, що раніше пригоди капітана Джека Горобця писали лише чоловіки-сценаристи. Новий проєкт дасть зрозуміти, чи можуть "Пірати Карибського моря" існувати без легендарного персонажа, якого незмінно втілював Джонні Депп.

Нагадаємо, що представники кінокомпанії Walt Disney не запросили Джонні Деппа на зйомки нової частини "Піратів Карибського моря". Припускають, що причиною такого рішення стали шалено високі гонорари за зйомки. Слід зауважити, що всі п'ять фільмів були однією з найбільш фінансово успішних франшиз в історії кінематографа й зібрали понад 4,5 мільярда доларів.