Марго Роббі підібрала ідеальний образ для появи на вечірці Chanel: стильні фото

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Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images

Голлівудська акторка Марго Роббі організувала світський захід на честь нового аромату від Chanel. Для появи на червоній доріжці перед рестораном зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" обрала класичний безпрограшний образ – білий верх, чорний низ.

Такий колірним поєднанням віддають перевагу Меган Маркл і королева Летиція. Тому для зірки голлівудського кіно варіант класичного образу став не менш вдалим. Тим паче, що комплект Марго Роббі обрала від люксового бренду Chanel.

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29-річна акторка влаштувала вечерю в одному з найкращих ресторанів Лос-Анджелеса з нагоди запуску нового аромату Gabrielle Chanel Essence, амбасадором якого вона є. Варто додати, що Марго Роббі приєдналася до команди представників популярної марки в травні 2019 року.

До складу нових парфумів входять ноти білих квітів, серед яких жасмин, іланг-іланг, тубероза і апельсин.

Для презентації Марго Роббі одягнула ефектний образ, який складався з чорних широких штанів та білої фактурної блузи з перехресними шлейками. Образ доповнив блискучий клатч та ідеальна укладка.

Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Марго Роббі Chanel
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