Марго Роббі, Сірша Ронан, Ніколь Кідман та інші зірки знялися у незвичних образах: яскраві фото

Знамениті голлівудські актори приміряли незвичні образи у фотосесії англійського фешн-фотографа Тіма Вокера. На його знімках постали зірки фільму "Марія – королева Шотландії", головний герой кінострічки "Богемна рапсодія", акриса, яка зіграла в "Аквамені" та інші актори голлівудського кіно.

Досвід примірювання цікавих образів та незвичних вбрань для голлівудських акторів не є чимось особливим. Вживатися в роль – це талант, завдяки якому вони стали знаменитими на весь світ. Однак цього разу шанувальники своїх улюблених акторів та актрис неабияк здивувалися, коли побачили їх у таких сміливих образах.

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49-річний англійський фешн-фотограф Тім Волкер втілив незвичайну ідею фотосесії в життя, запросивши до співпраці Ніколь Кідман, Марго Роббі, Сіршу Ронан, Клер Фой, Емі Адамс, Махершала Алі, Рамі Малека та Едді Редмейна.

Зірки голлівудського кіно постали у неординарних образах та незвичних вбраннях перед камерами фотографа, а їхні знімки з'явились на офіційній сторінці глянцю W magazine в Instagram.



Ніколь Кідман / Instagram / @justjared



Марго Роббі і Майкл Б. Джордан / Instagram / @justjared



Махершала Алі та Емі Адамс / Instagram / @justjared



Клер Фой і Сірша Ронан / Instagram / @justjared



Рамі Малек і Едді Редмейн / Instagram / @justjared