Марго Роббі, Сірша Ронан, Ніколь Кідман та інші зірки знялися у незвичних образах: яскраві фото

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Марго Роббі, Майкл Б. Джордан та Ніколь Кідман
Марго Роббі, Майкл Б. Джордан та Ніколь Кідман / Колаж: 24 канал; фото Instagram @justjared

Знамениті голлівудські актори приміряли незвичні образи у фотосесії англійського фешн-фотографа Тіма Вокера. На його знімках постали зірки фільму "Марія – королева Шотландії", головний герой кінострічки "Богемна рапсодія", акриса, яка зіграла в "Аквамені" та інші актори голлівудського кіно.

Досвід примірювання цікавих образів та незвичних вбрань для голлівудських акторів не є чимось особливим. Вживатися в роль – це талант, завдяки якому вони стали знаменитими на весь світ. Однак цього разу шанувальники своїх улюблених акторів та актрис неабияк здивувалися, коли побачили їх у таких сміливих образах.

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49-річний англійський фешн-фотограф Тім Волкер втілив незвичайну ідею фотосесії в життя, запросивши до співпраці Ніколь Кідман, Марго Роббі, Сіршу Ронан, Клер Фой, Емі Адамс, Махершала Алі, Рамі Малека та Едді Редмейна.

Зірки голлівудського кіно постали у неординарних образах та незвичних вбраннях перед камерами фотографа, а їхні знімки з'явились на офіційній сторінці глянцю W magazine в Instagram.

Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / Instagram / @justjared

Марго Роббі
Марго Роббі і Майкл Б. Джордан / Instagram / @justjared

Махершала Алі
Махершала Алі та Емі Адамс / Instagram / @justjared

Клей Фой Сірша Ронан
Клер Фой і Сірша Ронан / Instagram / @justjared

Рамі Малек
Рамі Малек і Едді Редмейн / Instagram / @justjared

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений W magazine (@wmag)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Isa (@isastitches)

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Ніколь Кідман
Джерело: 24 канал
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