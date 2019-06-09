Марго Роббі стала зіркою американського Vogue і назвала слово, яке ненавидить більше всього

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Марго Роббі для американського Vogue
Марго Роббі для американського Vogue / www.vogue.com

Австралійська кіноактриса Марго Роббі стала героїнею липневого випуску журналу Vogue USA. Для фотосесії зірка приміряла кілька звабливих та доволі неочікуваних образів, а також поділилась секретами залаштунків її роботи в кіно.

28-річна знаменитість на фотосесії постала перед камерами фотографів Інез і Вінуда. Для зйомки Марго одягнула речі таких люксових брендів, як Marc Jacobs, Gucci, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Chanel, Versace, Celine і Burberry. До прикладу, їй вельми пасував як чоловічий образ, що складався з костюма, сорочки та краватки, так і жіночі – розкішні сукні, жакети та накидки з штучного хутра.

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Марго Роббі для американського Vogue / Vogue

У розмові з журналістами Роббі зізналась, що у неї є одне слово, яке вона ненавидить більше всього по відношенню до неї – це "секс-символ".

Я терпіти не можу це слово, від щирого серця його ненавиджу. Я відчуваю себе ідіоткою, кажучи це, адже в світі є речі й гірші, але я безумовно не секс-бомба. Я не з тих жінок, хто змушує людей захоплено замовчати, входячи в кімнату. Не знаю, яким словом б мене описали мої друзі, але це точно не "секс-символ",
– наголосила Марго Роббі.

Зірка також поділилась, що зйомки у новому фільму "Одного разу в Голлівуді" режисера Квентіна Тарантіно стали для неї справжнім викликом. "Мені набагато простіше зіграти темного і злого персонажа. З Тонею Хардінг (фільм "Я, Тоня" – LifeStyle 24) мені хотілося здаватися великогабаритною, ніби у неї обважнювачі на ногах. А тут мені довелося діяти навпаки", – розповіла Роббі.

Дивіться трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" з Марго Роббі:

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Мода
Джерело: Vogue
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