Марго Роббі стала зіркою американського Vogue і назвала слово, яке ненавидить більше всього

Австралійська кіноактриса Марго Роббі стала героїнею липневого випуску журналу Vogue USA. Для фотосесії зірка приміряла кілька звабливих та доволі неочікуваних образів, а також поділилась секретами залаштунків її роботи в кіно.

28-річна знаменитість на фотосесії постала перед камерами фотографів Інез і Вінуда. Для зйомки Марго одягнула речі таких люксових брендів, як Marc Jacobs, Gucci, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Chanel, Versace, Celine і Burberry. До прикладу, їй вельми пасував як чоловічий образ, що складався з костюма, сорочки та краватки, так і жіночі – розкішні сукні, жакети та накидки з штучного хутра.

Читайте також: Коли ти на верхівці влади, тобі завжди лячно, – Марго Роббі розповіла про роботу в Голлівуді



Марго Роббі для американського Vogue / Vogue

У розмові з журналістами Роббі зізналась, що у неї є одне слово, яке вона ненавидить більше всього по відношенню до неї – це "секс-символ".

Я терпіти не можу це слово, від щирого серця його ненавиджу. Я відчуваю себе ідіоткою, кажучи це, адже в світі є речі й гірші, але я безумовно не секс-бомба. Я не з тих жінок, хто змушує людей захоплено замовчати, входячи в кімнату. Не знаю, яким словом б мене описали мої друзі, але це точно не "секс-символ",

– наголосила Марго Роббі.

Зірка також поділилась, що зйомки у новому фільму "Одного разу в Голлівуді" режисера Квентіна Тарантіно стали для неї справжнім викликом. "Мені набагато простіше зіграти темного і злого персонажа. З Тонею Хардінг (фільм "Я, Тоня" – LifeStyle 24) мені хотілося здаватися великогабаритною, ніби у неї обважнювачі на ногах. А тут мені довелося діяти навпаки", – розповіла Роббі.

Дивіться трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" з Марго Роббі: