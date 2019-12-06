Марго Роббі у мінісукні презентувала фільм про Гарлі Квін: фото

Голлівудська акторка Марго Роббі показала бездоганну фігуру в мінісукні. Ефектний образ вона засвітила під час презентації кінострічки "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn).

У 29 років Марго Роббі може похизуватись приголомшливою кар'єрою. Вона вже встигла попрацювати з легендарними режисерами, зокрема, Квентіном Тарантіно та Мартіном Скорзесе, і зіграти головні ролі в успішних кінострічках. Черговою роботою запальної білявки є фільм "Хижі пташки", який розповість історію подруги Джокера Гарлі Квін. Новинці кіно пророкують шалений успіх у прокаті, тому її автори розпочали промотур.

Важливо: Яскрава та шалена: з'явилися нові постери до фільму "Хижі пташки" з Марго Роббі

Одна з перших презентацій "Хижих пташок" відбулась у бразильському місті Сан-Паулу. Саме там Марго Роббі взяла участь у пресконференції, присвяченій виходу фільму DC.

Перед журналістами голлівудська красуня з'явилась у теракотовій мінісукні з об'ємними рукавами від Johanna Ortiz. Струнку талію Марго Роббі підкреслила плетеним поясом з білими смужками, що виглядав дуже ефектно. Акторка доповнила look босоніжками на підборах.

Та не тільки ефектна поява привернула увагу преси. Згідно з офіційними даними, на презентації відбулась презентація нових яскравих постерів, на яких Марго Роббі постала в образі Гарлі Квін. Окрім цього, бразильські журналісти першими побачили новий трейлер, який днями з'явиться у мережі. Згідно із роликом, Гарлі Квін покине коханого Джокера та самотужки збере свою команду. До "загону" запальної дівчини увійдуть Чорна Канарка (Джерні Смоллетт-Белл), Мисливиця (Мері Елізабет Уінстед), Кассандра Кейн (Елла Джей Баско) і Рене Монтойю (Розі Перес). Всі вони об'єднають свої сили, щоб подолати головного лиходія, якого зіграв Еван Макгрегор.