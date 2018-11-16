Марго Роббі у вишуканій сукні Chanel підкорює Голлівуд

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Марго Роббі
Марго Роббі / Instagram / @margotupdate

28-річна австралійська зірка, відома у всьому світі, відвідала фестиваль Американського інституту кіно в Голлівуді. Публіка залишилась в захваті від наряду Марго Роббі.

Марго Роббі часто відвідує світські заходи класичних нарядах. Однак кожен її образ можна назвати досконалим. Почуття стилю у молодої акторки не відібрати. Фото Марго в черговому вишуканому образі з’явились на її фан-сторінках в Instagram.

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Для вечірнього заходу зірка обрала відповідну сукню. Плаття Марго вибрала від модного французького дому краси Chanel. Над ним працювала голлівудська стилістка Кейт Янг.

Контрастна сукня з чорною спідницею та яскравим верхом в паєтках і підібране вверх волосся створило для Марго незабутній образ.

Марго Роббі
Марго Роббі в сукні від Chanel в Голлівуді / Instagram @margotupdate

 

У сукні від Chanel акторка представляла в Голлівуді свою нову роботу в фільмі "Марія — королева Шотландії". Колегою по знімальному майданчику Марго стала Сірша Ронан.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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