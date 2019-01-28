Марго Роббі зачарувала виходом в розкішній сукні від Chanel: яскраві фото

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Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images

Австралійська акторка Марго Роббі, яка зіграла головну роль в фільмі "Марія – королева Шотландії", вразила образом грецької богині в розкішній білій сукні від люксового бренду Chanel.

У неділю, 27 січня, в Лос-Анджелесі відбулася чергова премія нагородження акторів за їхню діяльність. На церемонії SAG Awards було чимало голлівудських знаменитостей. Серед них виблискувала 28-річна Марго Роббі.

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Для виходу на червону доріжку 28-річна австралійська акторка обрала білу сукню в грецькому стилі із золотим оздобленням. Довжина до п'ят, глибоке декольте і вишивка по довжині плаття додали неабиякої елегантності її образу.

Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images

Марго Роббі
Марго Роббі в сукні від Chanel / Getty Images

Макіяж Марго Роббі був, як завжди, мінімальним. Він складався з легкого ефекту сяйва від хайлайтера і золотистих тіней в тон до оздоблення сукні. Вибираючи зачіску, акторка зупинилася на натуральній укладці. У її вухах виблискували подовгасті сережки з позолоченими та білими перлинами.

Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Стиль і мода Chanel
Джерело: 24 канал
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