Марго Роббі запідозрили у вагітності, – ЗМІ

Анонімне джерело журналу NW Magazine повідомило, що знаменита акторка Марго Роббі, яка відома роллю Харлі Квінн у фільмі "Загін самогубців", є вагітною своєю першою дитиною.

За словами інсайдера, Марко Роббі є на третьому місяці вагітності. Про це пише видання Daily Mail з посиланням на NW Magazine.

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Як йдеться у джерелі, акторка була не проти завести дітей з чоловіком Томом Акерлі, з яким проживає у шлюбі 2016 року. Однак зірка відклала ці плани через кар'єру.

Вона хотіла міцно зміцнитися в Голлівуді, щоб їй пропонували ролі, від яких вона б не могла відмовитися. Тепер, коли вона добре себе зарекомендувала, їй більше не потрібно чекати,

– додав анонім.



Марго Роббі / Getty Images



​Марго Роббі / Getty Images

Крім того, журналісти Daily Mail спробували отримати коментар від Марго Роббі стосовно чуток про її вагітність. Акторка у відповідь пожартувала, додавши, що вона була мамою хіба що під час візиту до Австралії, де вона годувала дитинча кенгуру з пляшечки.



​Марго Роббі / Getty Images