Марина Узелкова офіційно підтвердила розлучення із В'ячеславом після 19 років шлюбу: деталі

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Марина і В'ячеслав Узелкови
Марина і В'ячеслав Узелкови / Instagram/ @uzelkova.marina

Тренери реаліті-шоу "Зважені і щасливі" вирішили розлучитися після 22 років спільного життя. Чутки про їхні непорозуміння підірвали мережу ще на початку грудня, однак подружжя довгий час не підтверджувало їх. У п'ятницю, 28 грудня, Марина зізналася шанувальникам, що їхній шлюб із В’ячеславом таки розпався.

Чутки про розлучення однієї з найміцніших пар українського шоу-бізнесу підірвали мережу ще на початку грудня. Однак подружжя їх не те, що не підтверджувало, а радикально заперечувало. 6 грудня В'ячеслав Узелков опублікував на своїй сторінці в Instagram світлину своєї дружини. Під фото він написав багато романтичних слів і зізнався їй у коханні.

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Таке привселюдне звернення до Марини одразу розвіяло думки про непорозуміння та чвари у сімейному житті зіркових тренерів реаліті-шоу "Зважені і щасливі". Однак як повідомила Марина Узелкова на своїй сторінці в Instagram, не все у їхньому життя було так гладко.

Вона опублікувала спільну світлину зі своїм чоловіком, під якою відверто зізналася про їхнє розставання.

Зараз, коли я пишу ці рядки, у мене тремтять руки. Я дуже переживаю за наших діток, за батьків, рідних, близьких, і за тих, хто дуже вірив в нашу пару, сім'ю і любов. Повірте, я кажу щиро, все це було! Тому, що прожити 22 роки, як сім'я, неможливо без любові. У ній з'явилися наші прекрасні, неймовірні діти, Роберт і Олівія. І мені зараз дуже важко про це говорити, але зі Славою ми, офіційно, вже не пара,
– прокоментувала світлину Марина.

Також вона додала, що вони залишилися друзями, і попросила в шанувальників не шукати підводних каменів і винних у цій ситуації. Марина подякувала Богу за зустріч із В'ячеславом і безцінний досвід, який вони здобули за весь цей час.

Узелкови розлучаються
Марина Узелкова повідомила про розлучення із В'ячеславом / Скріншот з Instagram / @uzelkova.marina

Нагадаємо, Марина і В'ячеслав одружилися в 1999 році. У шлюбі в них з'явилося двоє дітей. На даний час вони виховують 7-річного Роберта і 4-річну Олівію.

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 канал
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