Мариновані огірки, хрін і трюфелі: що у зірковому меню на премії BAFTA

10 лютого у Лондоні проходить престижна церемонія вручення кінопремій BAFTA. Однак перед нагородженням для знаменитостей підготували смачний обід з трьох страв. Цьогорічне меню для Бредлі Купера, Олівії Колман, Леді Гаги та інших зірок створив шеф-кухар BAFTA Антон Манганаро у співпраці з Полем Бейтсом, головним шеф-кухарем готелю Mayfair Grosvenor House.

Як і в 2018 році, на премії BAFTA-2019 для вегетаріанців та веганів шеф-кухарі підготували окремі страви. Про це пише видання Hello.

Читайте також: Оголошено номінантів премії BAFTA: зірковий перелік

Для "стартеру" знаменитостей пригощатимуть стравами зі шотландського лосося, девонширського крабу, маринованими огірками, буряком і соусом із хрону. Натомість для вегетаріанців підготували салат з рослиною кольрабі і зерновими крупами, салат з яблуками, морквою і сезамом і яблучне желе.



AUTUMN & WINTER MENU 2018/2019 / bafta.org

Головними стравами на столі стануть: запечена грудка цесарки, пюре з селери та трюфелів, конфі з цесарки разом з цибулевим маринадом, картопляні "помадки" з ніжним броколі і міні-морквою з ялівцем. Вегетаріанців пригощатимуть стравою з хрусткими грибами і каштанами, які доповнені пюре з карамелізованою цибулею, смаженою солодкою картоплею та багатьма іншими оригінальними стравами.

Наостанок подадуть десерт з клементину (гібрид апельсину і мандарину), соус з гранату і хрусткі солодощі з мигдалю.



AUTUMN & WINTER MENU 2018/2019 / bafta.org