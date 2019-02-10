Мариновані огірки, хрін і трюфелі: що у зірковому меню на премії BAFTA

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Марго Роббі на вечері Charles Finch x Chanel pre-BAFTA
Марго Роббі на вечері Charles Finch x Chanel pre-BAFTA / www.gettyimages.com

10 лютого у Лондоні проходить престижна церемонія вручення кінопремій BAFTA. Однак перед нагородженням для знаменитостей підготували смачний обід з трьох страв. Цьогорічне меню для Бредлі Купера, Олівії Колман, Леді Гаги та інших зірок створив шеф-кухар BAFTA Антон Манганаро у співпраці з Полем Бейтсом, головним шеф-кухарем готелю Mayfair Grosvenor House.

Як і в 2018 році, на премії BAFTA-2019 для вегетаріанців та веганів шеф-кухарі підготували окремі страви. Про це пише видання Hello.

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Для "стартеру" знаменитостей пригощатимуть стравами зі шотландського лосося, девонширського крабу, маринованими огірками, буряком і соусом із хрону. Натомість для вегетаріанців підготували салат з рослиною кольрабі і зерновими крупами, салат з яблуками, морквою і сезамом і яблучне желе.


AUTUMN & WINTER MENU 2018/2019 / bafta.org

Головними стравами на столі стануть: запечена грудка цесарки, пюре з селери та трюфелів, конфі з цесарки разом з цибулевим маринадом, картопляні "помадки" з ніжним броколі і міні-морквою з ялівцем. Вегетаріанців пригощатимуть стравою з хрусткими грибами і каштанами, які доповнені пюре з карамелізованою цибулею, смаженою солодкою картоплею та багатьма іншими оригінальними стравами.

Наостанок подадуть десерт з клементину (гібрид апельсину і мандарину), соус з гранату і хрусткі солодощі з мигдалю.


AUTUMN & WINTER MENU 2018/2019 / bafta.org

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Теги: LifeStyle BAFTA Лондон
Джерело: 24 канал
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