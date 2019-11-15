Марк Цукерберг відсвяткував 16 річницю знайомства з дружиною: історія кохання

Засновник і власник соціальної мережі фейсбук часто тішить інтернет-аудиторію сімейними фото. Цього разу він поділився світлиною зі святкування чергової річниці знайомства з дружиною. Пара має досить кумедну історію випадкової зустрічі, яка за 9 років перетворила їх у подружжя.

Один з найбагатших людей світу 35-річний Марк Цукерберг та його дружина Прісцила Чан мають незмінну традицію – кожного року вони відзначають чергову річницю свого знайомства. Кадрами зі святкування мільярдер поділився у своєму інстаграмі.

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На світлині усміхнені Марк та Чан позують з келихами, наповненими шампанським. Судячи з усього, пара вирішила залишити це свято лише для себе й провела його в затишній невимушеній атмосфері.

16 років тому відбувся один з найважливіших днів у моєму житті. З днем річниці знайомства,

– прокоментував Марк Цукерберг.

Історія кохання Марка Цукерберга та Прісцили Чан

Досить цікавою є історія знайомства Марка Цукерберга з його дружиною Чан. У комп'ютерного генія в підліткові роки не було нав'язливої ​​ідеї мати стосунки з дівчиною. Його головним захопленням стало програмування. У 2002 році він вступив до престижного Гарвардського університету і весь час віддавав науці. Через рік після початку навчання у свої 19 він познайомився з дівчиною на ім'я Прісцилла Чан. Як би кумедно це не звучало, але Цукерберг і Чан познайомилися в черзі в туалет на вечірці студентського братства Alpha Epsilon Pi.

Він виглядав, як хлопчик-задрот, трохи не від цього світу. Я пам'ятаю, що у нього в руках був келих пива з написом "#include " – це на мові програмування "C ++". Своєрідний студентський гумор. Я сама трохи захоплювалася програмуванням, і ми посміялися з цього жарту разом. Думаю, він оцінив те, що я його зрозуміла,

– згадувала Чан.

Прісцила стала для нього найдорожчою людиною. Вона була серед тих небагатьох людей, які вірили в успіх проєкту соціальної мережі. Свої близькі стосунки з Прісцилою він не афішував: був проти втручань в особисте життя як до, так і після приходу популярності.

Весілля 28-річного Цукерберга і 27-річної Чан відбулося в 2012 році, на наступний день після того, як акції фейсбуку з'явилися на біржі. Молоде подружжя готувало захід близько п'яти місяців. Скромна весільна церемонія відбулася на задньому дворі їхнього будинку.



Весілля Марка Цукерберга та Прісцили Чан /Facebook / Mark Zuckerberg

Незважаючи на статки свого нареченого, дівчина не стала витрачати кошти на розкішне вінчальне вбрання і обрала сукню від маловідомого дизайнера. Марк для неї підготував обручку власного дизайну з рубіном.

У грудні 2015 року в пари народилася дочка Максима, а через два роки вони стали батьками вдруге – на світ з'явилася дочка Августа.

Перш ніж відчути радість батьківства, парі довелося пройти через складні випробування. Три вагітності Чан закінчилися втратою дитини. Подружжя не приховувало проблем, активно обговорювало втрати в мережах, сподіваючись на те, що їхня історія допоможе іншим людям пережити аналогічне горе і знайти сили йти далі.