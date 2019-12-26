Марна трата часу: композитори хоррора "Пташиний короб" прокоментували роботу над фільмом

Фільм "Пташиний короб", головну роль у якому зіграла Сандра Буллок, вийшов на великий екран в грудні 2018 року. Він увінчався успіхом на сервісі Netflix, проте, як виявилося, композитори, які працювали над картиною, не покладали на нього великих надій.

Про це відомі музиканти та композитори Трент Резнор та Аттікус Росс розповіли в інтерв'ю виданню Revolver.

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Американський і британський продюсери зізналися, що робота над "Пташиним коробом" для Netflix виявилася для них дуже складною. Вони думали, що прем’єра була провальною, а їхня робота – всього лише марна трата часу.

Річ у тім, що люди, які займалися монтажем, мали поганий смак щодо цього процесу, а автори ідеї не запросили композиторів до зведення звуку на фінальних стадіях створення фільму. Саме це стало причиною майже не відчутної музики у стрічці "Пташиний короб". Однак, попри погано накладений звук, проєкт став одним із найпопулярніших, про що свідчать перегляди на стрімінговому сервісі Netflix.

До слова, композитори також додали, що не найуспішнішою робою вони вважаються також фільм "Жінка у вікні".

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Вони створили музичний супровід для картини, але після того, як її відправили на допрацювання та перезйомку, зрозуміли, що їхня музика більше не підходить по сюжету, тому не може бути використана.

Пташиний короб: трейлер дивитися онлайн