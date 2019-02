Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступів

В США 3 лютого відбулась одна з найочікуваніших подій року – фінальна гра Національної футбольної ліги Super Bowl 2019. Окрім запеклої гри, перемогу в якій здобула команда "Нью-Інгленд" з рахунком 13:3, вболівальники мали можливість побачити традиційні виступи хедлайнерів шоу – Maroon 5, Тревіса Скотта, Big Boi і Гледіс Найт.

На щорічні грандіозні перформенси з нетерпінням чекає увесь світ. Цього року зірками спортивного шоу в Атланті, штат Джорджія, стали такі виконавці, як: гурт Maroon 5 (головний хедлайнер), що виконав хіти Harder to Breathe, This Love, Girls Like You, She Will Be Loved, Sugar і Moves Like Jagger; американський репер Big Boi з єдиним синглом The Way You Move; партнер блогерки Кайлі Дженнер Тревіс Скотт з піснею Sicko Mode, а також Гледіс Найт – американська соул-співачка і володарка семи премій Греммі, яка виконала гімн США.

Maroon 5, Big Boi і Sleepy Brown на Super Bowl 2019 / Getty Images

Що цікаво, виступи артистів на відеохостингу YouTube набирають тисячі "дизлайків". Можна припустити, що так користувачі мережі вважають цьогорічні музичні номери найслабшими за останні роки. До прикладу, відео з виступом Maroon 5, станом на зараз, зібрало 6,5 тисяч вподобань і 56 тисяч з негативною реакцією. Загальна ж кількість переглядів відеоролика становить майже півмільйона.

Дивіться виступ гурту Maroon 5 з іншими артистами на Super Bowl 2019:

Найбільше в коментарях до відео користувачі критикують групу і її лідера Адама Левіна, які вважають, що ті не підготували унікальне шоу, як це робили інші музиканти в попередні роки. Додамо, що у 2018 році головним хедлайнером шоу Super Bowl став Джастін Тімберлейк, у 2017 – Леді Гага, у 2016 – Бейонсе, у 2015 – Кеті Перрі.



Найкращі фото з виступів на Super Bowl 2019 / Getty Images

Дивіться виконання гімну Гледіс Найт на Super Bowl 2019:

Дивіться виступ Big Boi на Super Bowl 2019: