Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі

Подорож є одним із найкращих подарунків до Дня святого Валентина. Цього року влаштувати невеличку мандрівку закохана пара може як у четвер, коли припадає свято, так і у найближчий вікенд після нього. LifeStyle 24 підібрав для вас п’ятірку небанальних міст Європи, відвідавши які, ви відчуєте неймовірний дух романтики.

Звичайно, милуватися виглядом з Ейфелевої вежі, кататися у гондолі каналами Венеції, яка стоїть на воді, чи споглядати з пагорба червоні дахи середньовічних будівель Праги вам не завадить ніхто. Проте, якщо ви не боїтеся змінювати туристичні маршрути, тоді обирайте одне або декілька з цих міст, сміливо вирушайте у романтичну подорож та фіксуйте на фото й у пам’яті незабутні емоції.

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Брюгге (Бельгія)

Кажуть, що щасливі не стежать за часом. А й навіщо споглядати на стрілки годинника, якщо у бельгійському містечку Брюгге, що розташоване на півночі цієї країни, він взагалі може зупинитися? Про його плин тут нагадують хіба щогодинні куранти місцевої готичної ратуші. Бо все решта – кам’яні середньовічні будиночки, сонні канали, якими плавають білі лебеді, запах справжнього шоколаду, що розноситься вузенькими вуличками, не може не занурювати в атмосферу затишку та спокою.



Старовинні канали поміж вулиць Брюгге

Це місто ще створили для поціновувачів середньовічної екзотики, яку передають невеличкі будиночки біля води, Ринкова площа, сторожова башта Белфорд, церква Богоматері, а також базиліка Святої Крові. В останній зберігається згорток, на якому нібито залишилися краплі крові Спасителя. Після прогулянки цим куточком Бельгії не забудьте ще раз заприсягнутися одне одному в коханні.

Зробити це у Брюгге ви зможете біля озера Любові, на якому збирається найбільше лебедів. Варто лише вийти на місток біля водойми, взятися за руки, сказати трепетні слова і тоді, як каже легенда, ви назавжди будете разом. Не відмовте ще собі у задоволенні покататися на човні невеликими каналами цього містечка, яке часто називають міні-Венецією. Відкривати Брюгге закохані можуть ще, куштуючи місцеву кухню та відвідуючи з десяток музеїв.

Бордо (Франція)

"Шато Марго", "Сен Естер", "Помроль", "Сотерн"…Якщо знаєте, що означають всі ці назви, тоді хутчіш їдьте у французьке містечко Бордо. Розташоване воно на південному Заході країни і якраз сприятливе для вирощування п’яти основних сортів червоного вина: Каберне Фран, Каберне Совіньйон, Мерло, Пті Вердо і Мальбек.

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Виноградні плантації Бордо

Безперечно, хочеться взяти автомобіль та прокататися повз довжелезні виноградні плантації. Проте не єдиними кущами цих фруктів і таким ремеслом славиться Бордо. Воно – справжня скарбниця багатьох музеїв різної тематики: від Археологічного, Етнографічного аж до Митного, де зібрали чимало експонатів, пов’язаних із контрабандою. Проте справжньою його цікавинкою є Площа де ла Брус. Кожні 15 хвилин вона автоматично заповнюється водою і стає схожою на дзеркало, в якому відбиваються навколишні будинки! А ще через трішки часу на гладку поверхню випускають холодне повітря, яке лягає на площу, як туман. Чим не романтична локація?

Верона (Італія)

"Як Ромео і Джульєтта, ми загубили та віднайшли нашу Верону". Так на "Євробаченні-2017" співали учасники з Естонії Койт Тооме і Лаура. А п'ятьма століттями перед цим, приблизно 1595 року, це східне італійське містечко оспівав Вільям Шекспір, поселивши на Віа Капелло Ромео та Джульєтту. Гуляючи цією вулицею, ви можете побачити будинок та романтичний балкон, під якими юній красуні Джульєтті Капулетті ніжні та пристрасні водночас серенади дарував Ромео Монтеккі.

Зокрема, у домі юної дівчини відтворили інтер'єр 14 століття, а знизу встановили її бронзову статую. Туристи, які приходять відчути атмосферу романтики, не минають скульптуру веронського майстра Константіні та торкаються до грудей Джульєтти. Вірять: після такого доторку до дівчини щастя не пройдуть повз.



Балкон Ромео і Джульєтти у Вероні

Насолоджуватися Вероною можна ще прогулюючись центральною площею Пяцца делле Ербе, споглядаючи опери в Арені ді Верона, відпочиваючи в саду Джарджино Джусті та насолоджуючись панорамою міста з оглядового майданчика місцевого ресторану і замкової площі, що розташовані над річкою Адідже. Романтичну атмосферу можна підсилити під вечір: візьміть легенького вина, замовте піцу та запросіть вашого коханого/кохану на один із пагорбів, щоби разом побачити захід сонця. Воно передасть естафету вечірнім вогням містечка, що не спішить засинати.

Сінтра (Португалія)

Якщо посеред зими вам раптом захочеться спіймати романтику біля океану, то чудовим варіантом для такої авантюри є Португалія. Тільки дорогою до Атлантичного узбережжя не забудьте повернути у старовинне містечко Сінтра, що на заході країни, і спробуйте виглядати океанні простори звідти. Адже частину цього поселення тримають високі пагорби, на яких стоять мури стародавніх замків.



Палац Пена у Сінтрі

Найяскравішим із них – у прямому сенсі слова, є палац Пена, побудований на найвищій скелі в оточенні зелених дерев. Таку пам’ятку архітектури почали зводити всередині ХІХ століття на замовлення тодішнього короля Фердинанда ІІ. Завдяки поєднанню жовтого, червоного, оранжевого, синього та сірого кольорів цей архітектурний шедевр помітно ще здалеку. Все внутрішнє оздоблення замку повністю зберегли, бо не чіпали його з часів останнього власника – королеви Амелії, яка змушена була тікати з країни через революцію у 1910-ому році.

Зі стін палацу можна милуватися мурами фортеці маврів, а після оглядової екскурсії прогулятися парками, що розкинулися внизу, та сісти на трамвай. Він повільно курсуватиме колією, щоби дати вам можливість споглядати куточки Сінтри, і висадить біля самого океану.

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Копенгаген (Данія)

Чому б на День святого Валентина не зважитися на поїздку в найщасливіше місто світу – данський Копенгаген? Першу позицію у рейтингу за рівнем життя воно посідає вже декілька років поспіль. Вас здивує не лише сучасна інфраструктура та кількість велосипедів у ньому, а й локації, де можна влаштувати романтичний відпочинок.



Ресторан "Noma" в Копенгагені

Зокрема, це визнаний у 2010 році найкращим у світі ресторан "Noma". Розташований він у будівлі старовинного складу на березі каналу в районі Крістіансхавн, що в центрі Копенгагена. Заклад пропонує відвідувачам скандинавську кухню, яку в останні роки неабияк цінують гурмани. Високе кулінарне мистецтво та мінімалізм в інтер’єрі зробили свою справу: за три роки після відкриття нетипового місця туризм у Данії зріс на 12%!

Шеф-кухар Рене Редзепі навіть розповідав: "Сталося неймовірне: замість того, щоби їхати на вечерю в Лондон, Париж та Нью-Йорк, люди їдуть у Копенгаген". Після вишуканих частувань ви можете пройтися самим містом, розглядаючи його сучасні атракції, приміром, Дзеркальний дім, коледж Ерстед без звичних аудиторій і кабінетів, а з атріумом та гвинтовими сходами, чи модерний скейт-парк.

Обирайте місто, в якому ви разом зі своїми коханими зможете відчути не лише приплив нових емоцій, а й підсилити дух романтики, який у цих місцях підкрадається мало не з кожного закутку.