У неділю, 8 вересня британському актору Мартіну Фріману виповнюється 48 років. Актор почав професійну кар'єру ще в 1997 році, знявшись в одному з епізодів телесеріалу "Культове британське вбивство". Однак світова слава прийшла до нього в 2010 році з ролі доктора Ватсона в серіалі "Шерлок".

Мартін Фріман взяв участь щонайменше в вісімнадцяти телевізійних шоу, чотирнадцяти театральних постановках та десятках фільмів.

Першою серйозною роботою стала роль Тіма Кантербері в комедійному серіалі BBC "Офіс". У 2004 році проект отримав премію Золотий Глобус, а актор – номінації на British Comedy Award і BAFTA TV Award. Після цього на екрани вийшов серіал "Hardware" з Фріманом в головній ролі.

Читайте також: Теорія великого вибуху 11 сезон: дата виходу, сюжет та трейлер – все, що треба знати про серіал

У 1997 році він з'явився в серіалі "Це життя", в головній ролі в комедії "Робінсон" і в сіткомі "Книжковий магазин Блека". Фріман став одним з учасників масштабного кінопроекту "48 годин", зігравши в епізоді Girl Is Mime.

У 2010 він отримав одну з найуспішніших у своїй кар'єрі ролей – доктора Джона Ватсона в черговий адаптації безсмертних творів про Шерлока Холмса – в серіалі "Шерлок". Фріман пройшов великий кастинг. Мартін був удостоєний престижної премії BAFTA TV як "Найкращий актор другого плану".

Весною 2011 року Фріман взяв участь в екранізації книги Дж. Р.Р.Толкіна "Хоббіт, або Туди і назад". Режисер Пітер Джексон сам вибрав його на роль Більбо Беггінса.

На честь дня народження Мартіна Фрімана редакція LifeStyle 24 пропонує ознайомитися з найкращими ролями британського актора.

Автостопом по галактиці, 2005 рік (Мартін Фріман в ролі Артура Філіпа Дента)

Шерлок, 2010 рік і понині (Мартін Фріман в ролі доктора Ватсона)

Хоббіт (трилогія) (Мартін Фріман в ролі Більбо Беггінса)

Офіс, 2005-2013 роки (Мартін Фріман в ролі Тіма Кентербері)

Реальна любов, 2003 рік (Мартін Фріман в ролі Джона)

Чорна пантера, 2018 рік (Мартін Фріман у ролі Еверетта К. Росса)