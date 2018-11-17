17 листопада режисер, якого визнано одним з найкращих і найвпливовіших у всьому світі, Мартін Скорсезе святкує день народження. Засновнику "Світового фонду кіно" виповнюється 76 років.

Цікавим є те, що Мартін в дитинстві планував бути священиком. Але, як це часто буває, життя вирішує все по-своєму. Наприклад, український актор театру і кіно Микола Береза, теж планував стати священиком, навіть був служкою у церкві деякий час. А в результаті ми маємо справжнього професіонала, який подарував українській сцені багато цікавих образів.

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Щоб трохи доєднатись до його трансцендентної творчості, варто передивитись його найкращі фільми. Пропонуємо переглянути добірку з найкращих його творів, насолоджуйтесь.

Хранитель часу

Цей фільм ми підняли на перше місце, бо він відрізняється від більшості творів Скорсезе. Це тепле і затишне кіно, добре, трохи наївне... Але водночас воно спонукає після перегляду шукати багато нової інформації, дізнатись, як колись розмальовували кіно-стрічки, аби фільм став кольоровим.

Це кіно особливо сподобається поціновувачам "Гаррі Поттера".

Таксист

Колись ця стрічка стала культовою для молоді 70-х років. Не дивно, адже саме тоді розквітав рух панків. Цей фільм можна поставити в один ряд із "На голці", "Бійцівським клубом", "Квадрофенією", "Кримінальним чтивом", "Трасою 60" та іншими.

Головний герой фільму – ветеран В'єтнамської війни (Роберт де Ніро), який має проблеми зі сном і працює таксистом. У 2012 році саме ця стрічка потрапила у 5-ку найкращих у світі. Радимо до обов'язкового перегляду не тільки сьогодні.

Славні хлопці

Кіно, яке ставить глядачів у непростий вибір: між відвертою злочинністю і неймовірною привабливістю. Не простий вибір (особливо для дівчат), адже ми звикли, що добро має бути гарним, а зло – ні. Скорсезе вирішив зламати стереотипи.

Ця стрічка належить до кримінальної драми, і режисер зміг показати усю жорстокість світу гангстерів. До речі, це одна з улюлених тем Скорсезе, на рівні із італійською мафією.

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Остання спокуса Христа

Цей фільм – обов’язковий до перегляду усім. Адже його свого часу навіть забороняли показувати! Скорсезе, не зважаючи на те, що він ревний католик, зняв кіно про Ісуса, який не став святим, а одружився на Марії Магдалені. Така собі переоцінка Євангеліє через призму фрейдівських теорій.

Скорсезе витратив на цю стрічку дійсно багато часу. Близько 10 років він писав сценарій. Потім його погодилась зняти одна зі студій, але в останній момент – через тиск спільноти – відмовилась. Тоді про сценарій забули на кілька років, поки компанія "Юніверсал" у 1988 році не виділила певну суму грошей на зйомки. Після виходу на великі екрани проти кіно відбувалися акції протесту...

Авіатор

11 номінацій на премію "Оскар" і 5 статуеток – це все досягнення фільму "Авіатор". До речі, після саме цієї стрічки стало очевидним, що у Скорсезе з'явився новий улюблений актор – Леонардо Ді Капріо. Тут він грає головну роль.

Кіно розказує про Гарварда Гьюза – кінорежисера, який був дуже талановитим, але періодично сходив з розуму. Насправді, це ідеальне кіно для поціновувачів Голлівуду у 20-30-х роках.