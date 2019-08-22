MARUV епатувала знімками зі своїм партнером по шоу "Танці з зірками 2019"

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MARUV на Танцях з зірками 2019
MARUV на Танцях з зірками 2019 / 1plus1.ua

Українська співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун), яка активно гастролює в Росії та претендує на їхні нагороди, таки вийде на паркет "Танці з зірками 2019". Артистка у мережі поділилась епатажними знімками зі своїм партнером.

Згідно з опублікованими кадрами, MARUV вийде на паркет з Євгеном Дмитрієнком, який у проекті виступатиме під іменем Джей. Від співпраці з артисткою він в захваті. Під час закритої презентації Джей заявив, що це "велика честь виступати з найбільш епатажною і сексуальною зіркою України", та анонсував вибухові танці з нею.

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По-перше ми обидвоє з MARUV водолії – пристрасні. А по-друге, ми знаємо, як танцювати на 20-сантиметрових підборах! Готуйтесь, наш перший танець буде справді вибуховим,
– анонсував Євген Дмитрієнко. 

Перед стартом розважального проекту танцівник і MARUV взяли участь в епатажній чорно-білій фотосесії. Учасники шоу приміряли латексні вбрання. Ймовірно, Джей – один із представників шоу-балету MARUV, адже як на сторінці артистки, так і в Євгена Дмитрієнка є спільні фото з концертів. Відтак чоловік із легкістю позував з артисткою в епатажному вбранні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

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Теги: LifeStyle MARUV Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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