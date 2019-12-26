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MARUV кардинально змінила імідж: фото

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MARUV / Instagram / @maruvofficial

Співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) вкотре приголомшила своїх шанувальників яскравою зміною іміджу, перефарбувавши біляве волосся у новий колір.

MARUV легко запам'ятовується глядачам через звабливі та епатажні сценічні образи. На своїй сторінці в інстаграмі Анна Корсун опублікувала нові знімки, на яких продемонструвала нову зачіску.

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"Зараз я блакитна. А вам подобається моя нова зачіска?" – поцікавилася у підписників знаменитість.

Співачка вирішила поекспериментувати зі стилем і перефарбувала волосся у яскравий блакитний колір. Володимир Остапчук у коментарях пожартував, назвавши артистку "найкращим смурфом у світі". Користувачі у мережі вибухнули коментарями з компліментами. На думку прихильників, нова зачіска пасує Анні Корсун.

MARUV

MARUV / Instagram / @maruvofficial

Додамо, раніше зірка розповідала в інтерв'ю "Світському житті", чи готова стати матір'ю. Для цього, за словами MARUV, їй треба ще подорослішати, але довго чекати з народження дитини вона також не буде.

"Я отримала свободу. Я можу полетіти куди захочу, я можу придбати майже усе, що захочу. Ми з чоловіком цим ще не награлися. Я думаю, що треба заводити дітей тоді, коли ти сам стаєш трішки дорослішим, а зараз я сама ще дитина. Тому найближчим часом – ні, але ми не збираємося сильно відкладати цю подію", – вважає артистка.

MARUV
MARUV / Instagram / @maruvofficial

MARUV
MARUV / Instagram / @maruvofficial

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18743
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода MARUV
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