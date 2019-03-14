MARUV не порушила жодного закону, – Оля Полякова стала на захист скандальної співачки

Скандал щодо відмови України від участі в Євробаченні-2019 сколихнув всю Україну, Ситуацію щодо співачки MARUV прокоментувала Оля Полякова.

Як розповіла вона в інтерв'ю "КП в Україні", Національний відбір до Євробачення-2019 – це неподобство. Оля Полякова заявила, що організатори, члени журі та ведучий шоу показали свою некомпетентність. Сама ж артистка переконана, що в Україні достатньо співаків, готовий представити країну без будь-якого відбору.

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"Це було жахливе приниження людської і артистичного гідності. Я, якщо чесно, проти Нацвідбору. У нас багато професійних артистів, готових і здатних гідно виступити на Євробаченні. Зробити сильний номер і пісню правильну вибрати або купити, і самим взяти на себе всі витрати. Як це було раніше, коли Україну представляли зірки і привозили призові місця... А влаштовувати "побиття" на очах у здивованої публіки – це хамство. Ми себе такими ідіотами виставили перед європейцями, соромно, панове", – заявила Оля Полякова.

Співачка додала, що не погодилась би взяти участь в Національному відборі, бо навіть не уявляє себе на тій сцені. А от представляти Україну на вокальному шоу – готова завжди.

Ви мене уявляєте там? Я стою, опустивши голову, а пан Притула (ведучий Сергій Притула, – ред.) з виряченими очима питає: "Чий Крим?" Я себе в подібному форматі не бачу. Треба просто відправляти на "Євробачення" артистів, які рвуть сцену щодня,

– розповіла Оля Полякова.

Прокоментувала співачка й резонансний скандал з MARUV та її виступи в Росії. За словами Олі Полякової, артистка не проігнорувала жодного правила Євробачення, а її гастролі в РФ не є порушенням законодавства.

"З одного боку, артистам кажуть, що гастролі в Росії на їх совісті. Мовляв, їдьте і будете зрадниками. Або ж якщо відмовитеся, то ми вас запишемо в патріоти. Але, з іншого боку, артист чесно виграє конкурс, а йому кажуть: "Ви нікуди не поїдете". Видайте тоді закон, що українські артисти не мають права гастролювати в країні-агресора. І тоді кожен з нас подумає, порушувати закон чи ні. По суті, MARUV не порушила жодного закону України і жодного правила Євробачення", – заявила Оля Полякова.

Що відомо про скандал зі співачкою MARUV?

За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на Сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV.

Згодом одні за одним фіналісти шоу відмовились від участі в Євробаченні-2019. Відтак українські вокалісти не вийдуть на сцену вокального шоу в Тель-Авіві.

Детальніше про скандал на Національному відборі Євробачення-2019 – дивіться у відео