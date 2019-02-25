MARUV не їде на Євробачення-2019 від України

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MARUV не їде на Євробачення 2019 від України - новини
MARUV / Фото з відкритих джерел

Національна суспільна телерадіокомпанія України та співачка MARUV, яка перемогла у Національному відборі на Євробачення, не підписали угоду щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019.

Національний мовник і співачка не дійшли згоди через низку причин, зазначили в НСТУ.

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Там наголосили, що Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, чесно перемогла у конкурсі – отримала найвищий бал від аудиторії та високі оцінки жюрі. 

Однак у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені, також є зобов’язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. Після проведених перемовин ПАТ "НСТУ" та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі,
– зазначили у НСТУ. 

Крім того, згідно з правилами Євробачення (п. 2.6), мовник-учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу. А навколо MARUV розгорівся скандал щодо її гастролей у Росії. Тоді вона заявила, що готова відмовитися від гастролей країною-агресором. І наголосила, що любить Україну і хоче представляти її на головному конкурсі в Тель-Авіві. У Росії на скандал навколо MARUV відреагували та запропонували їм поїхати на Євробачення від себе у 2020 році.

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"Ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації. Суспільний резонанс, спроби тиску з боку політичних сил, втручання в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора фактично спричинили політизацію результатів національного відбору. Суспільний мовник також вбачає в цій ситуації небезпеку ескалації розколу українського суспільства, що суперечить завданням Суспільного мовника", – прокоментували в НСТУ. 

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?
У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів. Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяли "миру між країнами".

При цьому MARUV заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle MARUV Євробачення Євробачення 2019
Джерело: 24 Канал
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