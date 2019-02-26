MARUV не їде на Євробачення-2019 від України: реакція організаторів конкурсу

Європейська мовна спілка (EBU), яка є організатором "Євробачення", спокійно відреагувала на те, що переможниця Національного відбору співачка MARUV не буде представляти Україну на пісенному конкурсі.

Організація поклала усю відповідальність за відбір конкурсанта на Національну суспільну телерадіокомпанію України, йдеться на їх офіційному сайті.

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Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника на пісенний конкурс "Євробачення" у відповідності до правил, встановлених Європейською мовною спілкою,

– зазначили в EBU.

Наразі українська телекомпанія веде переговори, аби представити учасника, який поїде на Євробачення у Тель-Авів. Його оголосять на фіційних каналах Євробачення після підтвердження НСТУ.

Чому MARUV не їде на Євробачення?

НСТУ та співачка MARUV не підписали угоду щодо участі в Євробаченні-2019 після її перемоги у Національному відборі на пісенний конкурс. Сторони після 7 годин перемовин так і не дійшли згоди через низку причин.

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Голова НСТУ Зураб Аласанія заявив, що не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами.

Сама співачка заявила, що готова відмовитися від гастролей Росією заради участі в Євробаченні. Свою відмову від участі в міжнарожному конкурсі вона пояснила тим, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції політиків".

Дивіться відео: MARUV не їде на Євробачення-2019 від України

Хто може поїхати на Євробачення від України замість MARUV?

Україну на Євробаченні-2019 в Ізраїлі замість MARUV може представити жіночий колектив Freedom Jazz. Зокрема, за правилами, якщо переможець Нацвідбору відмовляється брати участь в музичному конкурсі, на нього вирушає той співак, який набрав найбільшу кількість балів після переможця. В Україні гурт Freedom Jazz отримав друге місце з 10 балами від суддів та глядачів.

Проте питання, хто ж офіційно представлятиме Україну на пісенному конкурсі цього року залишається відкритим.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України? За результатами голосування, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Відтак саме ця епатажна артистка повинна була представляти Україну на міжнародному шоу.



Після прямого ефіру чимало українців виступили проти того, щоб MARUV їхала на пісенний конкурс до Тель-Авіва. Причиною критики стало те, що співачка продовжує гастролювати Росією та переконана, що виступами на території країни-агресора сприяла "миру між країнами". Водночас вона без вагань заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі.



А ще з’ясувалося, що правами на пісню Siren Song, з якою MARUV мала виступати на Євробаченні-2019, володіє російська компанія Warner Music Russia.