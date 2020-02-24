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MARUV нецензурно відповіла на критику свого привітання чоловіків з 23 лютого: Хочу і вітаю

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MARUV відповіла на критику привітання чоловіків з 23 лютого / Instagram / @maruvofficial

Популярна виконавиця MARUV вчора, 23 лютого, публічно звернулася до чоловіків, привітавши їх з Днем захисника Вітчизни. Фоловери поспішили нагадати зірці, що в Україні свято скасували. Проте на чергову хвилю хейту в мережі співачка відреагувала різко, звернувшись до публіки нецензурною лексикою.

Вчора, 23 лютого, на особистій сторінці популярної співачки з'явився допис, у якому вона звернулася до своєї чоловічої аудиторії. Спокусливим фото у прозорому боді вона привітала з Днем захисника Вітчизни: "Свят не буває замало так що зі святом, дорогі чоловіки". Підписники не оцінили такий вчинок MARUV, адже свято в Україні відмінили ще п'ять років тому. Натомість серед державних свят – День захисника України, який відзначають 14 жовтня. 

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На черговий шквал критики епатажна виконавиця відреагувала гостро. В інстаграм-сторіс вона опублікувала відео, у якому звернулася до численних хейтерів з лайкою. Знаменитість зазначила, що її рідні служили ще в радянській армії, тому причетні до цього свята як ніхто інший. Вона запевнила, що День захисника України також не омине увагою. 

Боже, у мене знову розгорівся срач у коментарях через те, що я привітала чоловіків з 23 лютого. Бл*дь. У мене тато служив, дідусь служив у радянській армії – хочу, бл*дь, і вітаю. Не переймайтеся, з 14 жовтня теж привітаю, з святом чоловіків, якщо ви за це переживаєте,
– прокоментувала скандал артистка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Варто наголосити, що вітальний допис MARUV зібрав понад тисячу коментарів, у яких фани висловили своє обурення та вкотре звинуватили її у проросійських поглядах: "Яке відношення це свято має до України?", "От зовсім необов'язково було", "В Україні такого свята немає", "Це привітання вкотре дає відповідь, чому Марув не поїхала на Євробачення в минулому році. П. С. незнання історії не звільняє від відповідальності", "23 – це не наше свято, а свято вбивць". 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Скандал MARUV Новини LifeStyle LifeStyle
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