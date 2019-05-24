MARUV показала спільне фото з Олею Поляковою: гарячий кадр

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MARUV показала спільне фото з Олею Поляковою
MARUV показала спільне фото з Олею Поляковою / Instagram / @maruvofficial

Російська гастролерка MARUV не припиняє дивувати своїх прихильників запальними знімками у мережі. Днями артистка показала спільний кадр зі співачкою Олею Поляковою, який приголомшив підписників її блогу.

Фото з'явилось в Instagram-Stories MARUV. Мабуть, артистки зустрілись на одному з музичних проектів, адже перед камерою постали у сексапільному сценічному вбранні. Так, Оля Полякова позувала у червоному боді "Королеви ночі", а MARUV – у чорному боді зі сексапільною зоною декольте. 

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У таких вбраннях обидві українські співачки показали стрункі та довгі ноги. Відтак MARUV не втрималась від жарту та заговорила про дует "NOGI".

Bang! Якби ми були дуетом, то він би називався "NOGI",
– жартома написала російська гастролерка. 

Сексуальне йфото Олі Полякової та MARUV
Сексуальне фото Олі Полякової та MARUV / Instagram / @maruvofficial

Про несподівану колаборацію говорити, мабуть, зарано. А от про дружбу MARUV та Олі Полякової свідчить не тільки пікантне фото, але й гучна заява "Королеви ночі". Після того, як російська гастролерка не дійшла згоди у питаннях з Національною суспільною телерадіокомпанією України щодо участі у Євробаченні-2019, Оля Полякова стала на її захист. Тоді співачка публічно заявила, що нацвідбір – це неподобство, а MARUV не порушила жодного закону. 

З одного боку, артистам кажуть, що гастролі в Росії на їх совісті. Мовляв, їдьте і будете зрадниками. Або ж якщо відмовитеся, то ми вас запишемо в патріоти. Але, з іншого боку, артист чесно виграє конкурс, а йому кажуть: "Ви нікуди не поїдете". Видайте тоді закон, що українські артисти не мають права гастролювати в країні-агресорі. І тоді кожен з нас подумає, порушувати закон чи ні. По суті, MARUV не порушила жодного закону України і жодного правила Євробачення,
– заявила Оля Полякова. 

Що відомо про скандальну участь MARUV у нацвідборі Євробачення-2019: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика MARUV Оля Полякова
Джерело: LifeStyle 24
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