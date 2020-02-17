MARUV повернули частину вкрадених речей: фото та відео з поліцейського відділку

В середині січня цього року співачка MARUV повідомила про те, що її зухвало пограбували в центрі Києва. Тепер стало відомо, що злочинця затримали, а виконавиці повернули частину вкрадених речей.

MARUV показала у поліцейському відділку, що у неї викрали, а також подякувала правоохоронним органам за роботу. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Києва.

Читайте також: Співачку Камалію пограбували в столиці: що поцупили у зірки

У соцмережі опублікували фото речей, які вдалося повернути.

Сьогодні, 17 лютого, слідчий Шевченківського управління поліції повернув співачці частину викрадених речей, інше майно повернуть власниці після проведення експертиз. Нагадаємо: 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького невідомий розбив скло в авто та викрав речі співачки. Згодом столичні правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили в нього більшу частину викрадених речей. Затриманим виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження,

– йдеться у повідомленні поліції.



Вкрадені речі співачки MARUV / Facebook / Поліція Києва

MARUV подякувала правоохоронцям на відео та звернулася до прихильників з проханням уважно пильнувати свої речі, а у разі пограбування негайно звертатися до поліції.

Відеозвернення MARUV в поліцейському відділку: дивіться відео онлайн