24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

MARUV повернули частину вкрадених речей: фото та відео з поліцейського відділку

75
Співачка MARUV / Facebook / Поліція Києва

В середині січня цього року співачка MARUV повідомила про те, що її зухвало пограбували в центрі Києва. Тепер стало відомо, що злочинця затримали, а виконавиці повернули частину вкрадених речей.

MARUV показала у поліцейському відділку, що у неї викрали, а також подякувала правоохоронним органам за роботу. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Києва.

Читайте також: Співачку Камалію пограбували в столиці: що поцупили у зірки

У соцмережі опублікували фото речей, які вдалося повернути.

Сьогодні, 17 лютого, слідчий Шевченківського управління поліції повернув співачці частину викрадених речей, інше майно повернуть власниці після проведення експертиз. Нагадаємо: 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького невідомий розбив скло в авто та викрав речі співачки. Згодом столичні правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили в нього більшу частину викрадених речей. Затриманим виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження,
– йдеться у повідомленні поліції.

Вкрадені речі MARUV
Вкрадені речі співачки MARUV / Facebook / Поліція Києва

MARUV подякувала правоохоронцям на відео та звернулася до прихильників з проханням уважно пильнувати свої речі, а у разі пограбування негайно звертатися до поліції.

Відеозвернення MARUV в поліцейському відділку: дивіться відео онлайн

 

Усе про загиблих в авіакатастрофі МАУ українців
сьогодні
20428
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle MARUV LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:27 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 5679
сьогодні 10:52 Еду Ширану – 29: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 932
16 лютого 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2843
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8257
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 15334
Новини
Більше новин
Залиште відгук