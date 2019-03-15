MARUV пояснила слова про підтримку Росії і Лазарєва на Євробаченні-2019

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MARUV пояснила, чому підтримує росіянина Лазарєва на Євробаченні-2019
MARUV пояснила, чому підтримує росіянина Лазарєва на Євробаченні-2019 / Фото з Instagram

Переможниця українського Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV, яка після скандалу відмовилася їхати на пісенний конкурс в Ізраїль, поскаржилася на ЗМІ, які нібито виривають з контексту її слова про підтримку Росії.

MARUV раніше заявила, що буде підтримувати на Євробаченні усіх конкурсантів, проте найбільшу перевагу віддаватиме представнику Росії Сергію Лазарєву.

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"Треба дивитися на номер, виступи всіх. Але зрозуміло, через моє добре ставлення до Серьожи, тим більше, маємо з ним класну, цікаву спільну історію, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве", – переконувала співачка.

Згодом артиска опублікувала пост, в якому наголосила, що ЗМІ виривають її слова про підтримку Росії з контексту, аби підвищити трафік своїх ресурсів. Тому, ситуація з Євробаченням "кожного дня повертаються до неї новими заголовками, що приводять в ступор".

Поясню останній раз: я дуже давно знайома з Сергієм Лазарєвим, який був моїм наставником в українському проекті "Голос країни-4", де я брала участь 5 років тому. Але, мабуть, моє знайомство з ним стало крутий темою для спекуляцій в заголовках нашої преси,
– заявила MARUV.

При цьому виконавиця не дала конкретної відповіді, за кого буде голосувати на пісенному конкурсі.

"За кого я голосую на Євробаченні? Скажу вам так: я за бенгер, який підірве Європу! Кожному артистові, який вийде на сцену Євробачення в Тель-Авіві, бажаю везіння, хоробрості й перемоги! Я – за музику!", – підсумувала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признаюсь, я устала от того, что СМИ вырывают мои слова из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Ситуация с конкурсом «Евровидение-2019», которая, казалось бы, давно забыта, каждый день возвращается ко мне новыми заголовками, приводящими в ступор. Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте «Голос країни-4», где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы. За кого я голосую на "Евровидении"? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену "Евровидения" в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього.

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

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Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Сергій Лазарєв Музика MARUV ЗМІ
Джерело: 24 канал
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