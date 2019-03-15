MARUV пояснила слова про підтримку Росії і Лазарєва на Євробаченні-2019

Переможниця українського Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV, яка після скандалу відмовилася їхати на пісенний конкурс в Ізраїль, поскаржилася на ЗМІ, які нібито виривають з контексту її слова про підтримку Росії.

MARUV раніше заявила, що буде підтримувати на Євробаченні усіх конкурсантів, проте найбільшу перевагу віддаватиме представнику Росії Сергію Лазарєву.

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"Треба дивитися на номер, виступи всіх. Але зрозуміло, через моє добре ставлення до Серьожи, тим більше, маємо з ним класну, цікаву спільну історію, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве", – переконувала співачка.

Згодом артиска опублікувала пост, в якому наголосила, що ЗМІ виривають її слова про підтримку Росії з контексту, аби підвищити трафік своїх ресурсів. Тому, ситуація з Євробаченням "кожного дня повертаються до неї новими заголовками, що приводять в ступор".

Поясню останній раз: я дуже давно знайома з Сергієм Лазарєвим, який був моїм наставником в українському проекті "Голос країни-4", де я брала участь 5 років тому. Але, мабуть, моє знайомство з ним стало крутий темою для спекуляцій в заголовках нашої преси,

– заявила MARUV.

При цьому виконавиця не дала конкретної відповіді, за кого буде голосувати на пісенному конкурсі.

"За кого я голосую на Євробаченні? Скажу вам так: я за бенгер, який підірве Європу! Кожному артистові, який вийде на сцену Євробачення в Тель-Авіві, бажаю везіння, хоробрості й перемоги! Я – за музику!", – підсумувала вона.

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.