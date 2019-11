MARUV представила новий містичний кліп на пісню If You Want Her: відео

Співачка MARUV презентувала нове музичне відео на пісню If You Want Her, яке стало фінальним у проєкті співачки Hellcat Story. Кліп був опублікований 29 листопада на ютуб-каналі зірки.

Артистка щотижня публікувала ролики на свої сингли, складавши "музичний серіал" Hellcat Story з чотирьох частин. У роликах показано історію нещасливого кохання. У першому відео To Be Mine головна героїня намагається знайти своє кохання, у другому Don't Stop демонструє, як насолоджується коханням. Читайте також: Не судилося: чому MARUV скасувала виступ в Росії Однак у третій частині під назвою Don't U Waste My Time дізнається про зраду чоловіка, відтак у фінальному ролику MARUV вирішує вбити коханого. Усі пісні записані англійською мовою, але в деяких синглах є "вставки" португальською, російською і українською мовами. У відеокліпі If You Want Her, який можна перекласти "Якщо ти її обираєш", головна героїня підмішує хлопцю зілля і зізнається, що отруїла його. Режисером чотирьох кліпів з проєкту Hellcat Story стала Яна Чаплигіна. MARUV – If You Want Her: дивіться відеокліп