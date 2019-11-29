MARUV представила новий містичний кліп на пісню If You Want Her: відео

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MARUV / Instagram / @maruvofficial

Співачка MARUV презентувала нове музичне відео на пісню If You Want Her, яке стало фінальним у проєкті співачки Hellcat Story. Кліп був опублікований 29 листопада на ютуб-каналі зірки.

Артистка щотижня публікувала ролики на свої сингли, складавши "музичний серіал" Hellcat Story з чотирьох частин. У роликах показано історію нещасливого кохання. У першому відео To Be Mine головна героїня намагається знайти своє кохання, у другому Don't Stop демонструє, як насолоджується коханням.

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Однак у третій частині під назвою Don't U Waste My Time дізнається про зраду чоловіка, відтак у фінальному ролику MARUV вирішує вбити коханого. Усі пісні записані англійською мовою, але в деяких синглах є "вставки" португальською, російською і українською мовами.

У відеокліпі If You Want Her, який можна перекласти "Якщо ти її обираєш", головна героїня підмішує хлопцю зілля і зізнається, що отруїла його. Режисером чотирьох кліпів з проєкту Hellcat Story стала Яна Чаплигіна.

MARUV – If You Want Her: дивіться відеокліп

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика MARUV
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