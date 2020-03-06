MARUV презентувала розпусний трек "Новая сила киски" під альтер-его Shlakoblochina: пісня 18+

Напередодні Міжнародного жіночого дня MARUV вирішила зробити подарунок чоловічій частині своєї аудиторії. Вона представила перший сингл під альтер-его Shlakoblochina під назвою "Новая сила киски". Вульгарна пісня швидко розлетілася мережею, проте далеко не всі прихильники співачки оцінили такі експерименти.

Російська гастролерка MARUV не припиняє дивувати шанувальників своєю творчість. Завоювавши армію фанатів у країнах СНД зірка наважилася випускати російськомовні пісні під альтер-его Shlakoblochina. Співачка анонсувала новий проєкт лише кілька днів тому, а сьогодні, 6 березня, оприлюднила перший сингл "Новая сила киски".

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Пісня з'явилася на офіційному каналі MARUV у ютубі, а прем'єру вона анонсувала на офіційній сторінці в інстаграмі. Проте для Shlakoblochina вона вже створила власну сторінку, за якою стежать понад 8 тисяч користувачів. В інстаграм-сторіс співачка поспішила пояснити, що Shlakoblochina – це кардинально інший проєкт.

Там немає сенсу. Там просто тупо, весело, смішно і місцями вульгарно. Нічого спільного з MARUV він не має,

– аргументувала виконавиця.

Проте думка прихильників на таку розпусну творчість розділилася. Одні активно репостять трек у соціальних мережах та цитують вульгарний текст, інші ж не приховують свого розчарування: "Тролінг, не тролінг, але не варто було б перетворюватися в примітивний ширпотреб", "У порнороликах плануєш зніматися", "На жаль, вже за назвою було зрозуміло, що це якийсь третій сорт. Кудись не туди, Анно, йдете", "Сенс для деградуючого суспільства зійде".

Shlakoblochina – Новая сила киски: слухайте пісню онлайн

Що відомо про російську гастролерку MARUV?Колись учасниця "Голосу країни 4" Анна Корсун, а сьогодні всесвітньо відома співачка у жанрі електронної музики MARUV так і не спромоглася висловити свою позицію щодо російської агресії в Україні. Але значно красномовнішими є її вчинки.

Минулого року вона отримала нагороду MTV Europe Music Awards. Проте національною гордістю українців співачка не стала, адже отримала перемогу в російській номінації. Впродовж останніх років виконавиця гастролює Росією та славиться дружбою з російськими артистами, яких вона радо вітає з ювілеями у Москві.