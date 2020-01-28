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MARUV публічно подякувала правоохоронцям, котрі відшукали її речі

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Співачка MARUV / Instagram / @maruvofficial

Вчора, 27 січня, правоохоронці заарештували чоловіка, який обікрав машину співачки. Зірка впізнала деякі речі, які вдалося поцупити громадянину Грузії просто у центрі столиці. На особистій сторінці в інстаграмі MARUV опублікувала слова вдячності за оперативне слідство.

Про пограбування, яке сталося у центрі Києва 11 січня, знаменитість заявила не лише до прокуратури, а й розповіла про злочин публічно, розмістивши відповідне звернення до прихильників в інстаграм-сторіс. Тоді зірка зізналася, що з її авто поцупили сумку з документами та грошима, а також всі подарунки для рідних. 

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Вчора у пресі з'явилося повідомлення, що правоохоронці під Києвом заарештували чоловіка, який обікрав машину співачки. Під час обшуку в нього знайшли коштовності, які вкрали у MARUV.

Зірка вирішила не скупитися на компліменти й присвятила цілий допис вітчизняній поліції, яка нарешті дозволила їй почуватися в безпеці. Хоч ще далеко не всі речі MARUV вдалося відшукати, проте вона не втрачає надії, що правоохоронцям під силу й це завдання. 

Ура! Знайшли людину, яка мене пограбувала і знайшли частину моїх речей. Я навіть не вірила, що це станеться, але завдяки нашим правоохоронним органам ця людина була знайдена. Дякую поліції за те, що повернули мені відчуття безпеки. Сподіваюся, що документи та інші важливі для мене речі знайдуться,
– висловила сподівання знаменитість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

MARUV також сподівається, що в майбутньому вдасться розкривати подібні злочини частіше, а всі зловмисники отримають покарання, на яке дійсно заслуговують.

Дуже хочеться у себе вдома відчувати себе в безпеці, не знаю як для вас, але для мене це одне з найважливіших відчуттів,
– запевнила співачка. 

Нагадаємо, що наразі грабіжник перебуває під вартою, а суд призначив заставу у 630 тисяч гривень. Якщо провину чоловіка доведуть – йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини Києва Пограбування MARUV
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