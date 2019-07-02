MARUV спровокувала чутки про вагітність: фото

Співачка MARUV, яка не відмовляється від російських нагород та активно виступає в РФ, опублікувала чергові фото зі своїх концертів. Однак кадри викликали жваве обговорення серед користувачів мережі, адже на них виднівся округлий живіт.

MARUV наразі активно гастролює містами Росії, звідки публікує ефектні фото. Так, після виступу в Єкатеринбурзі вона опублікувала чергову світлину, яка приголомшила її прихильників.

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На кадрі артистка позувала у своїй гримерці поряд із російськими співачками Рітою Дакотою та Сонею Таюрською. Та не такий тандем привернув чималу увагу, а приталена сукня MARUV, яка підкреслила її округлий живіт. Відтак чимало користувачів мережі поспішили вітати співачку з вагітністю, а інші не могли повірити, що вона буде зірковою матусею.

"Наша королева вагітна?", "Мені одній видно животик?",

– написали користувачі мережі під дописом.

Наразі представники MARUV відмовляються коментувати чутки, які заполонили мережу. Відтак прихильники співачки очікують на її офіційну заяву.

Що відомо про скандальну MARUV?

Чималу популярність MARUV отримала завдяки перемозі на Національному відборі Євробачення-2019. Однак представляти Україну на вокальному конкурсі вона все ж не поїхала. Все тому, що Національна суспільна телерадіокомпанія України запропонувала артистці контракт, одним із пунктів якого змушував її відмовитись від гастролей в Росії. MARUV та НСТУ не погодили спірні питання, відтак Україна не брала участь в Євробаченні-2019.



Після резонансного скандалу епатажна співачка таки виступила із запланованими концертами в Москві та Санкт-Петербурзі. Ба більше, MARUV претендувала на російську нагороду "Муз-ТВ". Після таких виступів артистка безперешкодно виступила 14 червня в Києві, запросивши українських зірок на концерт.