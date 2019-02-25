MARUV відмовиться від Росії заради Євробачення: в уряді критично відреагували на таке рішення

Скасування виступів MARUV на території країни-агресора ще не означає, що Україна уникне інформаційних ризиків. Рішення щодо участь виконавиці не має бути "гібридним".

На заяву співачки щодо відмови від поїздок до Росії віце-прем’єр-міністр України В'ячеслав Кириленко відреагував на своїй сторінці у Twitter.

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MARUV, яка перемогла у фіналі національного відбору на Євробачення-2019, готова відмовитися від гастролей країною-агресором. Вона наголосила, що любить Україну і хоче представляти її на головному конкурсі в Тель-Авіві.

Однак віце-прем’єр наголосив, що рішення потрібно прийняти зважене, оскільки ризики для України все одно існують.

Теоретичне скасування декількох концертів у РФ не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на "Євробаченні" її будуть представляти артисти, які вже провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене. Українське. А не гібридне,

– зазначив Кириленко.

MARUV мала два заплановані сольні концерти на території країни-агресора. Вони мали би пройти у Москві та Санкт-Петербурзі на початку квітня.

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко не втомлювався коментувати відбір до Євробачення-2019 від України. Зокрема, він зазначив, що переможець національного конкурсу, тобто співачка MARUV, не може представляти країну, поки виступає в країні-агресорі.



Зазначимо, у Росії на скандал навколо MARUV відреагували та запропонували їм поїхати на Євробачення від себе у 2020 році.

Теоретичне скасування декількох концертів у РФ не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на "Євробаченні" її будуть представляти артисти, що УЖЕ провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене. Українське. А не гібридне. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 лютого 2019 р.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?

У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів. Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяли "миру між країнами".



При цьому MARUV заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".