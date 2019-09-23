MARUV відреагувала на виліт з "Танців з зірками": Я йду щасливою!

Українська співачка MARUV разом зі своїм партнером Джеєм 22 вересня покинула танцювальний паркет шоу "Танці з зірками". Зірка виконала еротичний стрип, який не отримав схвалення від суддів та глядачів.

Артистка вже відреагувала на свій виліт із шоу "Танці з зірками" під час 5 прямого ефіру. На своїй сторінці в інстаграмі MARUV записала для фанатів відеозвернення, у якому зізналась, що попередній місяць для неї був дуже виснажливим, тому вона рада, що нарешті матиме час, який зможе присвятити власній творчості.

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Друзі, дякую всім, хто мене підтримував, хто голосував, я вас так люблю, мені так приємно. Але я прошу вас не засмучуватися, тому що я дуже рада, я так втомилася, цей місяць був дуже важким. У мене не було жодного вихідного, я майже не спала. Я йду щасливою, тому що нарешті я займуся справами з альбомом та зроблю свою арт-виставку,

– заявила епатажна MARUV в Instagram-Stories.



MARUV та Джей покинули "Танці з зірками" / Instagram-Stories / @maruvofficial

Варто додати, що ще під час 5 випуску шоу "Танців з зірками" співачка пояснила, чому свою поразку вона приймає з радістю.

"Я хочу сказати дякую всій команді, яка допомагала мені. Я дуже хотіла сюди потрапити, мріяла про цей проєкт... Але насправді дякую, що ви нас змусили йти, бо поєднувати гастролі з шоу складно", – зазначила MARUV.

Нагадаємо, що в зоні ризику у фіналі 5 випуску опинились пари MARUV та Джея, Анни Різатдінової та Олександра Прохорова, Дзідзьо та Яни Цибульської.