MARUV виступила на ювілеї російського бізнесмена, який публічно підтримує політику Путіна

Українська співачка MARUV виконала запальні хіти на дні народженні російського продюсера і бізнесмена Йосипа Пригожина. Він є чоловіком артистки Валерії та відверто підтримує міжнародну політику Володимира Путіна.

Після резонансного скандалу з Національним відбором до Євробачення-2019 MARUV не скасувала заплановані концерти у Росії. Саме ці виступи були одним із суперечних питань під час узгодження контракту з НСТУ. MARUV уже встигла побувати на запланованих зустрічах з російськими прихильниками, а у мережі з'явились кадри, на яких видно, як артистка вийшла на сцену під час закритого свята.

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Українка виконала свої запальні хіти на 50-му дні народженні російського продюсера Йосипа Пригожина. Оголошував виступ MARUV співак Микола Басков, який був ведучим свята.

Святкування пройшло 2 квітня у розкішному готелі Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, що в Москві. Валерія організувала для свого зіркового чоловіка чималу вечірку та замовила для нього кількаповерховий торт.

На кадрах, опублікованих на фан-сторінці Йосипа Пригожина, видно, що захід відвідали Яна Рудковська, Інна Малікова, Микола Басков, Наталія Корольова та інші представники російського шоу-бізнесу. Чимало зірок, як і Валерія та її продюсер, підтримують Володимира Путіна у питаннях зовнішньої політики. Артисти виступали в окупованому Криму, відтак включені в список осіб, яким заборонений в'їзд в Україну

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?

За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ не погодила всіх питань з MARUV.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві. Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня.