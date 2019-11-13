MARUV визнали співачкою року в Росії

Українська співачка MARUV вкотре отримала престижну нагороду у Росії. Знаменитість була визнана журналом Glamour Russia найкращою російською співачкою.

На своїй сторінці в інстаграмі співачка опублікувала нове фото з нагородою, а у підписі MARUV подякувала виданню Glamour.

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"Тепер я офіційно найгламурніша співачка року. Дякую за цю премію журналу Glamour Russia і моїм фанам, вони у мене найактивніші. Люблю вас", – написала українська виконавиця.

Що цікаво, російський глянець Glamour відзначив у двох головних номінаціях українок. Крім "співачки року" MARUV, журнал визнав одеситку Регіну Тодоренко "Жінкою року".

"Співачкою року" за версією журналу Glamour стала MARUV. 2019-й – однозначно рік MARUV. У неї вийшла перша російськомовна пісня, її хіти підіймалися на верхні рядки топ-чартів, вона перемогла на MTV Eurоpe Music Awards і її кліп на пісню Drunk Groove зібрав 120 млн переглядів на YouTube! І це тільки початок,

– наголошуються редактори видання в інстаграмі.

Додамо, що напередодні перемогу MARUV у категорії "Найкращий артист за версією телеканалу "MTV Росія" прокоментував її концертний директор Кирило Фельдман. Він також заявив, що така номінація ніяким чином не пов’язує її з російською премією.