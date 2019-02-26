MARUV вперше прокоментувала скандал з Євробаченням: Збавте оберти

Напередодні українська співачка MARUV(Анна Корсун) та НСТУ не підписали угоду щодо участі в Євробаченні-2019 після її перемоги у Національному відборі на пісенний конкурс. Сторони не дійшли згоди через низку причин.

В мережі створили електронну петицію в знак підтримки співачки, під якою вже підписалися понад 15 000 користувачів.

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У своєму Instagram співачка опублікувала відео, на якому подякувала прихильникам за палку підтримку.

Ви – неймовірні, дуже надихаєте творити щось нове та цікаве. Хочеться трохи поговорити про ситуацію, що склалася з Нацвідбором на Євробачення. Все, що стається, це до кращого,

– наголосила MARUV.

Та зазначила, що тепер матиме безліч часу, щоб зосередитися на роботі над новим альбомом та підготуватися до сольного концерту в Києві, а також до музичної премії YUNA.

Анна Корсун закликала прихильників "збавити оберти" й сприймати те, що відбулося, більш спокійно – так, як зробила вона.

Я дуже не люблю конфлікти. Агресія ніколи нічого не вирішує, тож хочу попросити вас не піддаватися провокаціям, а підтримати мене своїми усмішками та повними залами на концертах,

– пояснила співачка.

Те, що ви слухаєте мою музику – це найкраща підтримка та подяка", – підсумувала MARUV.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?За результатами голосування, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Від глядачів та суддів епатажна артистка отримала 11 балів та повинна була представляти Україну на міжнародному шоу.



Але після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ, яка повинна підписати останній договір з представниками України на Євробачення, вирішила не підписувати угоду з MARUV.



Про призначення нового представника України на конкурсі Євробачення в Ізраїлі стане відомо сьогодні, 26 лютого. За словами члена правління UA: Суспільне мовлення Олександри Кольцової, на участь в конкурсі можуть обрати будь-якого з фіналістів Національного відбору.



Одні з учасників Національного відбору на Євробачення-2019 Freedom Jazz відмовилися від боротьби за представлення України на міжнародному конкурсі.



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