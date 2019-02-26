MARUV вперше прокоментувала скандал з Євробаченням: Збавте оберти

98
Анна Корсун
Анна Корсун / Фото із відкритих джерел

Напередодні українська співачка MARUV(Анна Корсун) та НСТУ не підписали угоду щодо участі в Євробаченні-2019 після її перемоги у Національному відборі на пісенний конкурс. Сторони не дійшли згоди через низку причин.

В мережі створили електронну петицію в знак підтримки співачки, під якою вже підписалися понад 15 000 користувачів.

Читайте також: MARUV не їде на Євробачення-2019 від України: реакція організаторів конкурсу

У своєму Instagram співачка опублікувала відео, на якому подякувала прихильникам за палку підтримку.

Ви – неймовірні, дуже надихаєте творити щось нове та цікаве. Хочеться трохи поговорити про ситуацію, що склалася з Нацвідбором на Євробачення. Все, що стається, це до кращого,
– наголосила MARUV.

Та зазначила, що тепер матиме безліч часу, щоб зосередитися на роботі над новим альбомом та підготуватися до сольного концерту в Києві, а також до музичної премії YUNA.

Анна Корсун закликала прихильників "збавити оберти" й сприймати те, що відбулося, більш спокійно – так, як зробила вона.

Я дуже не люблю конфлікти. Агресія ніколи нічого не вирішує, тож хочу попросити вас не піддаватися провокаціям, а підтримати мене своїми усмішками та повними залами на концертах,
– пояснила співачка.

Те, що ви слухаєте мою музику – це найкраща підтримка та подяка", – підсумувала MARUV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 июня Киев @stereoplaza

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?За результатами голосування, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Від глядачів та суддів епатажна артистка отримала 11 балів та повинна була представляти Україну на міжнародному шоу.

Але після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ, яка повинна підписати останній договір з представниками України на Євробачення, вирішила не підписувати угоду з MARUV. 

Про призначення нового представника України на конкурсі Євробачення в Ізраїлі стане відомо сьогодні, 26 лютого. За словами члена правління UA: Суспільне мовлення Олександри Кольцової, на участь в конкурсі можуть обрати будь-якого з фіналістів Національного відбору. 

Одні з учасників Національного відбору на Євробачення-2019 Freedom Jazz відмовилися від боротьби за представлення України на міжнародному конкурсі.
 

Дивіться відео: Хто поїде на Євробачення замість MARUV

хроніка подій
blog_ava
Вчені з Китаю створили перших ГМО-дітей
сьогодні
3858
Теги: LifeStyle MARUV Євробачення 2019 Музика Євробачення Скандал Новини України
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
26 лютого 15:13 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
11567
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
26 лютого 13:14 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
9405
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
26 лютого 11:15 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
6222
Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
25 лютого 21:30 Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
485
Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
25 лютого 19:01 Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
1082
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук