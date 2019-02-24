MARUV запідозрили в плагіаті пісні, з якою вона перемогла у Нацвідборі Євробачення-2019

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MARUV
MARUV / Instagram / @eurovision.ua

Українську співачку MARUV, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2019, запідозрили в плагіаті мелодії. В мережі з’явилося відео, де її пісню Siren Song порівнють з хітом французьких виконавців.

Фінал Нацвідбору Євробачення-2019 прогримів у суботу, 23 лютого. Отримавши всього на 1 бал більше, ніж Freedom Jazz, MARUV вдалося вибороти перемогу. Співачка виконувала запальну пісню Siren Song, однак на наступний день після перемоги, її запідозрили в плагіаті.

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На Facebook-сторінці групи Дарина Відяшкіна з'явилося відео, в якому порівняли мелодію її пісні з хітом 2005 року. У ролику поєднали фрагменти виступу епатажної виконавиці, а також французького співака Calogero з треком Face a la mer.

Дивитися відеопорівняння пісні MARUV – Siren Song з піснею Calogero – Face a la mer:

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення MARUV Музика
Джерело: LifeStyle 24
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