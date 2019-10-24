MARUV з'явиться в прямому ефірі "Танці з зірками 2019": деталі

Співачка MARUV, яка вийшла з проєкту "Танці з зірками 2019" ще у 5 випуску, повернеться на шоу. Артистка стане ведучою балкону та буде зустрічати учасників після їхніх виступів.

Про це організатори "Танці з зірками 2019" оголосили на офіційній інстаграм-сторінці проєкту. За їхніми словами, MARUV всього на один випуск буде ведучою балкону, а перед оголошенням результатів голосування глядачів і суддів виконає одну пісню зі свого репертуару. Ймовірно, виступ буде супроводжуватись провокативними танцями з шоу-балетом співачки.

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Окрім цього, організатори оголосили тему 10 випуску. Вечір вони вирішили присвятити містичному святу Геловін, який за кордоном відзначають 31 жовтня. На паркеті учасники шоу будуть дивувати глядачів тематичними постановками та досить моторошними перевтіленнями. Зіркові судді та ведучі, зокрема, MARUV не оминуть увагою тему прямого ефіру і також приголомшать прихильники несподіваними образами.

Цікаво, що у блозі MARUV не тільки оголосила, що погодилась бути ведучою проєкту "Танці з зірками 2019", але й нагадала прихильникам, що претендує на міжнародну премію MTV Europe Music Awards. Потрапила вона в список номінантів від Росії.

"Я номінована від MTV Russia на MTV EMA і залишилось дуже мало часу до кінця голосування", – заявила вона, закликавши людей віддати свої голоси за її кандидатуру.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.