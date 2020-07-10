Маша Єфросиніна підкорила трендовим образом від українських брендів – фото
Популярна українська телеведуча давно підкорила публіку своїм стилем. У гардеробі Маші Єфросиніної чимало речей від світових будинків мод, проте для своїх виходів вона часто обирає вбрання від українських брендів. Вона показала трендовий образ total white у капелюшку, вкорочених штанах і топі.
Зірка показала фантастичні фото з поїздки до села Шабо, що на Одещині, на особистій сторінці в інстаграмі. Маша Єфросиніна влаштувала екскурсію Центром культури вина й позувала поблизу виноградників. Для поїздки вона обрала стильний look, який бездоганно виглядав на її точеній фігурі.
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Образ Маші Єфросиніної
У спекотний літній день ведуча постала в аутфіті total white. На ній трендові вкорочені штани з високою талією, які вона доповнила широким поясом з пряжною у тон. Верх образу – топ від українського фешн-бренду Litchi Crimson з довгими рукавами-ліхтариками та ґудзиками на спині. Вбрання оригінально підкреслило груди, повторивши лінії бюстгальтера.
Look гармонійно поєднувався з масивними сандалями з принтом. Бездоганною родзинкою став капелюшок з золотим ланцюжком від українського модельєра Руслана Багінського, аксесуарами якого доповнюють свої образи світові зірки. Аутфіт Маша Єфросиніна завершила сонцезахисними окулярами та прикрасою на шиї.
Маша Єфросиніна у вбранні від українських брендів / Фото Instagram / @mashaefrosinina
Маша Єфросиніна у вбранні від українських брендів / Фото Instagram / @mashaefrosinina
Маша Єфросиніна у вбранні від українських брендів / Фото Instagram / @mashaefrosinina