Популярна українська телеведуча давно підкорила публіку своїм стилем. У гардеробі Маші Єфросиніної чимало речей від світових будинків мод, проте для своїх виходів вона часто обирає вбрання від українських брендів. Вона показала трендовий образ total white у капелюшку, вкорочених штанах і топі.

Зірка показала фантастичні фото з поїздки до села Шабо, що на Одещині, на особистій сторінці в інстаграмі. Маша Єфросиніна влаштувала екскурсію Центром культури вина й позувала поблизу виноградників. Для поїздки вона обрала стильний look, який бездоганно виглядав на її точеній фігурі.

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Образ Маші Єфросиніної