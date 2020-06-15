Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна замилувала мережу сімейною фотографією. Зірка постала перед камерою разом із чоловіком Тимуром та сином Олександром.

На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явився ніжний кадр. Маша позувала у компанії найдорожчих чоловіків на фоні неймовірно красивого пейзажу.

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Єфросиніна разом із сім'єю перебуває на карантині у заміському будинку. Хоча телеведуча поступово повертається до роботи, проте не поспішає відвідувати людні місця. Вихідні вона провела з найріднішими вдома.

Улюблениця мільйонів жінок, приклад для них, вирішила поділитися зі своїми підписниками зворушливим сімейним фото. Під час заходу сонця її соловік Тимур зробив мальовниче селфі, на якому усі зображені усміхненими.

"Після дощу", – коротко написала в публікацїі Маша.



Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Instagram / @mashaefrosinina

На фотографії сім'я позує у домашньому одязі. Машу бачимо в футболці м'ятного кольору. Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий природний макіяж. Тимур одягнений у блакитну футболку з принтом, а Олексанждр – білу футболку та жовту кепку.